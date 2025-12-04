Tres estudios jurídicos se unen tras el “Manual para Directores de Sociedades Anónimas”

La presentación del libro estará a cargo de la presidenta del directorio de Cadem, Karen Thal, y el economista Klaus Schmidt-Hebbel.

Una de las novedades que trajo consigo la nueva Ley de Delitos Económicos fue asignarle a los directores responsabilidad en algunos de los delitos que consigna esta normativa, algo que ha generado una fuerte polémica en el ámbito de los negocios y también, como es de suponer, en el legal.

Es por ello que con el fin de que los eventuales afectados, los directores; pero también los gerentes legales y abogados, comprendan en toda su extensión aquellos aspectos de la normativa que tiene directa relación con los Directorios de las distintas empresas, por estos días se lanza un manual que facilita este proceso.

De hecho, los estudios jurídicos Balmaceda Cox & Piña, Barros Errázuriz y Pellegrini & Rencoret se reunieron en este esfuerzo y elaboraron el librode los abogados y autores Gonzalo Smith Ferrer, Luis Alberto Letelier, Javier Díaz, Julio Pellegrini, Catalina Sierpe, Juan Ignacio Piña y Diego Moreno.

Se trata, según señalan sus promotores se trata de “un texto concebido como manual de referencia para ilustrar a los directores de sociedades anónimas, orientándolos en el cumplimiento normativo de los deberes asociados al desempeño de su cargo”.

Presentarán la obra la presidenta del directorio de Cadem, Karen Thal, y el economista Klaus Schmidt-Hebbel, desde las 18:00 horas del 10 de diciembre, en El Golf # 40, Piso Zócalo, Las Condes, evento al que se accederá con invitación.