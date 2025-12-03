Startup Matika cierra alianza con Buk y alista expansión a Perú
El acuerdo permite que ambas firmas entreguen una solución combinada a las PYME, la que integra la gestión de la operación diaria con la de recursos humanos.
Noticias destacadas
Matika, una startup que desarrolla tecnología para ordenar y profesionalizar la administración y finanzas de pequeñas y medianas empresas (PYME), acaba de sellar una alianza con Buk para ampliar sus servicios a clientes y alista su expansión a Perú.
La compañía fue fundada en 2016 por Daniel Binfa y Marcela del Río a partir de la experiencia del primero trabajando en una PYME y una multinacional minera, lugares donde detectó la “enorme brecha” entre la gestión profesionalizada de las grandes compañías y la realidad de los negocios más pequeños.
Con ese diagnóstico, desarrolló un ERP (software de planificación de recursos empresariales) que permite que las PYME registren su operación diaria -ventas, pagos, remuneraciones, cobranza- y que la plataforma construya automáticamente su contabilidad y estados financieros.
Binfa explicó que a diferencia del modelo tradicional que obliga a “forzar” la contabilidad desde fuera, Matika “ordena el día a día y lo transforma en información de gestión en tiempo real”.
Agregó que el modelo tecnológico se combina con un servicio de acompañamiento permanente, donde analistas y jefes de cuenta guían la implementación, revisan números y ayudan a profesionalizar el área de administración y finanzas.
“El objetivo es que la PYME deje atrás los múltiples Excel y gestione igual que una multinacional, a partir de datos consolidados y procesos estandarizados”, dijo Binfa.
Hoy la startup trabaja con cerca de 40 empresas en Chile, principalmente del rubro de servicios.
Alianza y expansión
Este año, Matika cerró una alianza estratégica con Buk, startup que desarrolló una plataforma de recursos humanos.
La integración permite que los clientes de ambos sistemas accedan a una solución combinada: Buk se hace cargo de todo el ciclo de recursos humanos -contratación, capacitaciones, remuneraciones- y Matika ordena la gestión financiera, ventas, compras y reportería.
“Somos complementarios y esta sinergia abre mucho más valor para el cliente final”, afirmó Binfa.
La relación comenzó hace tres años a partir de un cliente que necesitaba operar con ambos sistemas y en 2025 “se activó una colaboración más estrecha, incluyendo actividades conjuntas”, dijo.
En paralelo, la startup prepara su expansión a Perú en 2026. Tras una experiencia previa acompañando a un cliente en ese país, regresará ahora junto a un socio local y con una plataforma ya adaptada para facturación electrónica y remuneraciones para ese mercado.
La idea es “volver sin vuelta atrás”, dijo Binfa, y consolidar una operación que pueda escalar comercialmente.
Además, la compañía incorporará nuevas funciones de inteligencia artificial, como automatizaciones con lenguaje natural y un chatbot consultas directas a las bases de datos.
Con este nuevo modelo, Binfa proyectó cerrar 2026 con cerca de 20 socios estratégicos en Chile y Perú.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ampliación del postnatal para hombres y avanzar en sala cuna universal: las fórmulas para combatir la crisis de natalidad
El CEP, Espacio Público y el Centro de Políticas Públicas UC elaboraron una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática y al envejecimiento de la población. Otra de las propuestas apunta a igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
Vecinos de Calera de Tango arremeten contra el MOP e ingresan denuncia en Contraloría por controversia en autopista Orbital Sur
La comunidad acusa que el proyecto avanzó sin participación ciudadana. Sin embargo, desde el MOP afirmaron que han sostenido actividades con los vecinos desde 2017 a la fecha.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete