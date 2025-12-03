Startup Matika cierra alianza con Buk y alista expansión a Perú

El acuerdo permite que ambas firmas entreguen una solución combinada a las PYME, la que integra la gestión de la operación diaria con la de recursos humanos.

Matika, una startup que desarrolla tecnología para ordenar y profesionalizar la administración y finanzas de pequeñas y medianas empresas (PYME), acaba de sellar una alianza con Buk para ampliar sus servicios a clientes y alista su expansión a Perú.

La compañía fue fundada en 2016 por Daniel Binfa y Marcela del Río a partir de la experiencia del primero trabajando en una PYME y una multinacional minera, lugares donde detectó la “enorme brecha” entre la gestión profesionalizada de las grandes compañías y la realidad de los negocios más pequeños.

Con ese diagnóstico, desarrolló un ERP (software de planificación de recursos empresariales) que permite que las PYME registren su operación diaria -ventas, pagos, remuneraciones, cobranza- y que la plataforma construya automáticamente su contabilidad y estados financieros.

Binfa explicó que a diferencia del modelo tradicional que obliga a “forzar” la contabilidad desde fuera, Matika “ordena el día a día y lo transforma en información de gestión en tiempo real”.

Agregó que el modelo tecnológico se combina con un servicio de acompañamiento permanente, donde analistas y jefes de cuenta guían la implementación, revisan números y ayudan a profesionalizar el área de administración y finanzas.

“El objetivo es que la PYME deje atrás los múltiples Excel y gestione igual que una multinacional, a partir de datos consolidados y procesos estandarizados”, dijo Binfa.

Hoy la startup trabaja con cerca de 40 empresas en Chile, principalmente del rubro de servicios.

Alianza y expansión

Este año, Matika cerró una alianza estratégica con Buk, startup que desarrolló una plataforma de recursos humanos.

La integración permite que los clientes de ambos sistemas accedan a una solución combinada: Buk se hace cargo de todo el ciclo de recursos humanos -contratación, capacitaciones, remuneraciones- y Matika ordena la gestión financiera, ventas, compras y reportería.

“Somos complementarios y esta sinergia abre mucho más valor para el cliente final”, afirmó Binfa.

La relación comenzó hace tres años a partir de un cliente que necesitaba operar con ambos sistemas y en 2025 “se activó una colaboración más estrecha, incluyendo actividades conjuntas”, dijo.

En paralelo, la startup prepara su expansión a Perú en 2026. Tras una experiencia previa acompañando a un cliente en ese país, regresará ahora junto a un socio local y con una plataforma ya adaptada para facturación electrónica y remuneraciones para ese mercado.

La idea es “volver sin vuelta atrás”, dijo Binfa, y consolidar una operación que pueda escalar comercialmente.

Además, la compañía incorporará nuevas funciones de inteligencia artificial, como automatizaciones con lenguaje natural y un chatbot consultas directas a las bases de datos.

Con este nuevo modelo, Binfa proyectó cerrar 2026 con cerca de 20 socios estratégicos en Chile y Perú.