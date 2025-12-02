Después de su retiro de Quiñenco: Andrónico Luksic viaja a China y sella su salida de consejo de líderes empresariales de Shanghái

El empresario llegó a ocupar una de las vicepresidencias de esa organización, donde participan los presidentes de L’Oréal y PwC y los CEO de Adidas y Allianz, entre otros.

En 2023, Andrónico Luksic Craig dejó el directorio de Quiñenco -la sociedad de inversiones que agrupa a varias firmas de la familia- y de otras cinco compañías del conglomerado. Lo anterior repercutió en un rol mucho menos conocido que el empresario ocupaba al otro lado del mundo.

En agosto de 2024, tras 16 años como miembro del Consejo Asesor de Líderes Empresariales Internacionales de la Alcaldía de Shanghái (International Business Leader’s Advisory Council for the Mayor of Shanghái, IBLAC), Luksic renunció formalmente a ese consejo. Pasa que, como esta entidad está conformada por presidentes y CEO de multinacionales destacadas, dejar de ser el timonel de Quiñenco le impedía seguir cumpliendo con los requisitos para participar.

Recién esta semana, casi un año y medio después de haber formalizado esa salida, el empresario viajó a Shanghái y se reunió con el alcalde de la ciudad, Gong Zheng, para una ceremonia de despedida.

Luksic, en 2024, le había enviado una carta al edil chino junto con su renuncia que ahora se hace pública: “Ejercer como miembro del IBLAC por más de 16 años ha sido una de las experiencias definitorias de mi carrera, siendo testigo del increíble ascenso de Shanghái hasta llegar a ser una de las ciudades más importantes del mundo”.

En la misiva, el todavía director de la minera Antofagasta plc, dejó una reflexión personal: “Cuesta creer que hayan pasado casi cinco años desde mi última visita a China. De hecho, el mundo ha experimentado transformaciones significativas desde entonces, y los efectos en mi vida personal y profesional no fueron ajenos a estos cambios. Durante este período, cumplí una década como presidente de Quiñenco, el holding de nuestro grupo, tras haber asumido el cargo de mi difunto hermano en 2013”.

Y continuó: “Esos más de diez años también me llevaron a cumplir 70, y tras un largo período de profunda introspección y consultas con mis familiares, amigos cercanos y asesores, decidí renunciar al cargo de presidente de Quiñenco, así como a las presidencas y nombramientos en los directorios de todas nuestras filiales en Chile. Por lo tanto, dado mi puesto actual, considero que no cumplo con los requisitos para ser miembro del Consejo”.

Luksic en modo internacional

Para entender lo que es IBLAC: fue fundado en 1989 como un consejo consultivo para la alcaldía que buscaba reunir a líderes empresariales globales para aportar distintas visiones sobre el desarrollo económico, urbano y de innovación de Shanghái, ciudad con 24 millones de habitantes, lo que la convierte en la más poblada de toda China.

En 2011, Luksic ejerció una de las vicepresidencias de ese consejo. Para dimensionar la talla de los empresarios que conforman el grupo, entre los actuales integrantes del grupo están el presidente de L’Oréal, Jean-Paul Agon; el CEO de Adidas, Bjorn Gulden; el presidente global de PwC, Mohamed Kande; el CEO de Allianz, Oliver Bäte; el presidente de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire; el director de Prudential Plc, Shriti Vadera; y el CEO de ThyssenKrupp, Ángel López Borrego.

Por esa participación, el alcalde Zheng también tuvo palabras para Luksic: explicó que Shanghái, como el mayor centro económico de China, está trabajando activamente para mejorar la “inteligencia, ecologización e integración de sus industrias, acelerando la construcción de un sistema industrial moderno y fomentando nuevas fuerzas productivas de alta calidad”.

“El señor Luksic Craig fue anteriormente vicepresidente del Consejo Consultivo Internacional de Empresarios de Shanghái, donde presentó numerosas sugerencias valiosas para el desarrollo de la ciudad. Se espera que, aprovechando su amplia influencia en los círculos empresariales y académicos, contribuya aún más a la promoción de la cooperación económica, cultural y educativa entre Shanghái y otros países, así como en el intercambio entre jóvenes”, manifestó Zheng.

Vale decir que no es el único cargo internacional de Luksic. En el pasado, fue uno de los miembros fundadores del Consejo Asesor de la Autoridad del Canal de Panamá; participó en el Consejo Asesor Internacional del Presidente de la Americas Society/Council of the Americas; y fue miembro del Consejo Asesor Global de Harvard y del Consejo Asesor del Columbia World Project (CWP) de la Universidad de Columbia.

También es miembro de la Junta Ejecutiva de las Américas de la Escuela de Administración del MIT (MIT Sloan), del Consejo Asesor Internacional de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, del Consejo Asesor de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Tsinghua, en Beijing, y es Trustee Emeritus en Babson College, en EEUU.