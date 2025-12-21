Click acá para ir directamente al contenido
Elon Musk se convierte en la primera persona con patrimonio valorado en US$ 700.000 millones

Musk alcanzó la meta tras una decisión judicial que revirtió un fallo en primera instancia del 31 de enero de 2024, que había dejado sin efecto el paquete de compensación, considerado uno de los más grandes en la historia corporativa.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 21 de diciembre de 2025 a las 09:13 hrs.

