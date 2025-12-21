Elon Musk se convierte en la primera persona con patrimonio valorado en US$ 700.000 millones
Musk alcanzó la meta tras una decisión judicial que revirtió un fallo en primera instancia del 31 de enero de 2024, que había dejado sin efecto el paquete de compensación, considerado uno de los más grandes en la historia corporativa.
El patrimonio neto del presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, aumentó a US$ 749.000 millones después de que la Corte Suprema de Delaware restituyó las opciones sobre acciones de Tesla por valor de US$ 139.000 millones anuladas el año pasado, según el índice de multimillonarios de Forbes.
Con esta resolución, Musk logró en apelación judicial la restitución de su plan salarial plurianual por US$ 56.000 millones, que fue aprobado originalmente en 2018 por los accionistas de Tesla.
La decisión judicial revierte un fallo en primera instancia del 31 de enero de 2024, que había dejado sin efecto el paquete de compensación, considerado uno de los más grandes en la historia corporativa.
