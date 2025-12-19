Pelea de gigantes: Bimbo contra Pepsico por snack picantes en Chile

Una picante disputa mantienen en Chile dos de los grupos alimenticios más grandes del mundo. Todo por unos snack.

El conflicto partió luego que la estadounidense Pepsico solicitara el registro de la marca Cheetos Flamin’ Hot. El grupo Bimbo presentó una demanda de oposición, por considerar que es similar a su producto Takis Fuego.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó la acción y otorgó la mentada marca a la estadounidense.

Ahora, la multinacional mexicana recurrió al Tribunal de Propiedad Intelectual para intentar revertir el fallo de primera instancia.

“Nos encontramos frente a marcas confusamente similares y para productos coincidentes o bien directamente relacionados, sin que dicha similitud se pueda atribuir a una mera casualidad o coincidencia”, dijo Bimbo en su recurso.

Y añadió: “Se hace evidente que en este caso se han transgredido de manera flagrante los principios fundamentales de la competencia leal y de la ética comercial”.