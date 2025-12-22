Depósitos a plazo, fondos mutuos y cuentas bancarias se imponen como los instrumentos preferidos para el ahorro

El inversionista chileno se destacó por ser de un perfil más bien conservador que prefiere la seguridad a pesar de sacrificar retornos de capital.

A pesar de que con la digitalización las maneras de ahorrar se han ampliado, los chilenos continúan optando por opciones bancarizadas.

Una de las opciones preferidas son los depósitos a plazo. Los flujos registraron un incremento anual de 9,7%, a septiembre de 2025, lo que implicó un flujo de US$ 20.000 millones, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En esta línea, las mujeres se posicionaron como las que más contratan este productos.

“El inversionista chileno es conservador y prefiere la seguridad, a pesar de sacrificar retornos”, explicó el docente del diplomado en inversiones y mercados financieros en la Universidad de Chile, Sergio Tricio. Asimismo, en los contextos de volatilidad, comentó que las personas valoran la certeza del retorno, la protección del capital y confían en las instituciones reguladas por sobre alternativas más riesgosas.

Mientras que, los fondos mutuos también resaltaron entre los productos para ahorrar, posicionándose por detrás de los depósitos y las cuentas bancarias. A noviembre de este año, el patrimonio efectivo promedió alcanzó US$ 96.511 millones, lo que representó una variación anual de 15,8% respecto al mismo período en el año anterior.

El académico agregó que se ha visto un aumento en los fondos de renta fija, que si bien, “permiten obtener mayores retornos, siguen siendo instrumentos conservadores”.

Cuentas de ahorro y billeteras digitales

Otra de las opciones que lideran el listado son las cuentas de ahorro, que en 12 meses aumentaron 4,2%, llegando a 22.647.244 en septiembre de este año, equivalente a US$ 12.346 millones, es decir, un aumento de 7,2% en los flujos de las cuentas de ahorro a plazo.

Un panorama similar experimentaron las cuentas de ahorro para la vivienda, que en el mismo período alcanzó un crecimiento de 4,3%, alcanzando 7.118.185 cuentas al noveno mes del año. Así, anotó montos por US$ 2.362 millones, lo que significó un alza de 9,8% en un año.

Asimismo, y como consecuencia de la digitalización, se destacó el crecimiento de las billeteras digitales como una alternativa de ahorro entre los chilenos. Por ejemplo, el número total de tarjetas prepago con operaciones aumentó 46% en un año.

Bajo el colchón

Sin embargo, los chilenos no ahorran periódicamente. Esto se debe a que el “40% nunca ha ahorrado y quienes sí lo hacen, 45% sigue guardando la plata bajo el colchón”, aseguró el director de cuenta digital de Mercado Pago, Arturo Zacharias.

Asimismo, comentó que cuatro de cada cinco personas con ingresos mensuales reconoce que no ahorra de manera sistemática, ya sea por falta de ingresos o por desconocimiento sobre cómo hacerlo.

Esto se debe a que los ingresos de las personas son insuficientes, hay “alto costo de la vida, endeudamiento y falta de margen al final del mes, más que una falta de intención de ahorrar”, recalcó Tricio.