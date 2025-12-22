Ley Lafkenche: Subpesca da por emitido pronunciamiento favorable a Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios por 44 mil hectáreas entre La Araucanía y Biobío

Esto, luego de que en la sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de La Araucanía del 7 de noviembre no se lograra el quorum de dos tercios de los presentes, ya que la ley establece que “si la comisión no emite su pronunciamiento en el plazo de un mes se entenderá emitido un pronunciamiento favorable”, explicó la autoridad.

Con fecha 15 de diciembre de 2025, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) publicó una resolución exenta mediante la cual dio por emitido un pronunciamiento favorable de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) de La Araucanía respecto de la solicitud de establecimiento del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (Ecmpo) en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía, denominado Tirúa-Danquil.

Eso, luego de que en la sesión ordinaria número 2 de la Crubc celebrada el 7 de noviembre no se lograra el quorum de dos tercios de los presentes necesario para sancionar el establecimiento del Ecmpo, ya que el artículo 8 de la Ley 20.249 establece que “si la comisión no emite su pronunciamiento en el plazo de un mes se entenderá emitido un pronunciamiento favorable”.

Así, la autoridad concluye que se entiende “emitido el pronunciamiento favorable por parte de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de la Región de La Araucanía respecto de la solicitud de establecimiento del espacio costero marino de pueblos originarios denominado Tirúa Danquil”.

La solicitud fue presentada por la Asociación de Comunidades Indígenas We Pu Lafken, integrada por 20 comunidades mapuche-lafkenche, que ingresaron formalmente su requerimiento a Subpesca en 2017 por un terreno costero que abarca cerca de 44 mil hectáreas entre las regiones de Biobío y La Araucanía.

El requerimiento forma parte de la denominada Ley Lafkenche.