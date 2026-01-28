Tribunal Ambiental descarta solicitud de caducidad para proyecto de Salmones Antártica en Río San Pedro

La instancia judicial validó la definición de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al ratificar que la ejecución del proyecto se inició en 2016 y que las pausas posteriores no configuran una causal de caducidad de la RCA.

El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, respaldó la certeza jurídica del proyecto Piscicultura Río San Pedro, de titularidad de Salmones Antártica S.A., rechazando una reclamación que buscaba revertir su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El conflicto legal se centraba en la vigencia del permiso ambiental otorgado en 2008, y el Movimiento Ciudadano Río San Pedro Sin Salmoneras pedía declarar la caducidad de la RCA argumentando que la iniciativa no había ejecutado sus obras de manera "sistemática, permanente e ininterrumpida" durante los años posteriores a su aprobación.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal fue categórica al señalar que el estatus del proyecto ya es una materia zanjada administrativamente. Los jueces recordaron que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió formalmente en 2016 que el proyecto había dado inicio a su etapa de construcción, cumpliendo con las gestiones y faenas mínimas exigidas. Dicha resolución se encuentra firme, por lo que no puede ser revisada ni invalidada en la actualidad.

Régimen transitorio y fiscalización en terreno

El fallo profundizó en un aspecto técnico relevante para la industria: la aplicación temporal de la ley. Dado que la RCA data de 2008, el Tribunal explicó que al proyecto le aplica un régimen de caducidad transitorio. Bajo esta normativa, la ley exigía acreditar el inicio de la ejecución, sin que sea requisito demostrar la continuidad total o la finalización de una etapa completa para mantener el permiso vigente.

En esa línea, el Tribunal coincidió con la interpretación de la SMA respecto al Artículo Nº 25 quinquies de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que establece su aplicación cuando las variables ambientales evaluadas cambian significativamente durante la ejecución del proyecto, en este sentido, asociada a las pausas o ritmos más lentos que los proyectados.

Junto con el análisis documental, el ente fiscalizador realizó inspecciones en terreno en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, constatando que el proyecto se encuentra efectivamente en etapa de construcción y que las obras se ajustan a lo autorizado en la RCA. Según el fallo, parte de los retrasos observados se justifican por demoras en la obtención de permisos sectoriales ajenos a la voluntad de la empresa.

Denuncian "debilidad estructural"

El fallo no fue bien recibido por las organizaciones ciudadanas locales. Desde el Movimiento Ciudadano Río San Pedro Sin Salmoneras, criticaron que la decisión judicial privilegie formalidades administrativas por sobre la realidad territorial actual.

Ornella de Pablo, vocera del movimiento, calificó la resolución como la validación de una "RCA especulativa". A juicio de la organización, permitir la vigencia de un permiso de 2008 para un proyecto que ha estado paralizado más de 15 años ignora los cambios en las condiciones ambientales, sociales y culturales de la zona.

"El fallo normaliza que una RCA pueda mantenerse vigente indefinidamente (...) esto evidencia una debilidad estructural del Sistema de Evaluación Ambiental", afirmó a medios locales, confirmando que recurrirán a nuevas vías administrativas y jurídicas para intentar frenar la instalación de la piscicultura.