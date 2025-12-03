El precio del cobre marca un nuevo récord en la Bolsa de Metales de Londres por un aumento en las órdenes desde Asia
Los precios avanzaron hasta un 2,4% por encima de US$ 11.400 la tonelada -equivalente a US$ 5,17 la libra-, superando un máximo alcanzado el lunes, después de que datos de la bolsa mostraron peaks en las órdenes de cobre en Taiwán y Corea del Sur.
El cobre repuntó a un nuevo récord después de que las solicitudes para retirar metal de los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres aumentaron en la mayor cantidad desde 2013, lideradas por órdenes en Asia.
Los avances de las últimas semanas han sido impulsados por especulación de que podría haber una escasez inminente, ya que los operadores desvían grandes volúmenes del metal hacia Estados Unidos para anticiparse a posibles aranceles de importación.
Los problemas de suministro han dominado el mercado del cobre durante este año tras una serie de interrupciones mineras no planificadas, desde Indonesia hasta Chile.
Las fundiciones y mineras chinas están inmersas en negociaciones de suministro para 2026 que están resultando difíciles, y en las que las mineras mantienen la ventaja en las conversaciones.
Los inversionistas también esperan una serie de datos de Estados Unidos que se publicarán esta semana, incluidos informes sobre empleo del sector privado, precios de importación y producción industrial.
El cobre subía un 2,3% a US$ 11.400,50 la tonelada a las 10:03 a.m. hora local en la LME, llevando las ganancias de este año a cerca del 30%. El aluminio avanzaba un 0,9% y el zinc, un 0,8%.
