El cobre marca un máximo histórico en Londres y los bancos de inversión anticipan que seguirá subiendo

El cobre subió un 0,9%, hasta los US$ 11.982 por tonelada, o US$ 5,43 por libra, a las 8:14 hora local en la LME.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 22 de diciembre de 2025 a las 08:37 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

