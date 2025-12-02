Jara lanza plan para repactar con mayores plazos y menores tasas los créditos de cerca de 1 millón de personas sobreendeudadas o en Dicom

La candidata de Unidad por Chile lanzó su plan “Alivio al Bolsillo”, que contempla permitir a BancoEstado renegociar compromisos crediticios en mora. Además, presentó proyecciones económicas.

Un encuentro con representantes del mundo de la pequeña y mediana empresa (PYME) y de las cooperativas fue el marco elegido por la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, donde para presentar este martes un paquete de medidas económico–sociales destinado a ayudar a familias sobreendeudadas.

La propuesta busca aliviar la carga financiera asociada a créditos de consumo, tarjetas bancarias y del retail, entre otros instrumentos.

Desde su comando explicaron que el plan denominado “Alivio al Bolsillo” apunta a beneficiar a un millón de personas, de las cuales 800 mil destinan hasta un 30% de su presupuesto mensual al pago de obligaciones crediticias; y otras 200 mil han quedado registradas en Dicom, por situaciones -dijeron- donde “el Estado no estuvo presente”.

El proyecto contempla que BancoEstado y otras entidades financieras que deseen adherir puedan refinanciar créditos extendiendo plazos y reduciendo tasas de interés.

A modo de ejemplo, Jara -acompañada por su equipo económico, encabezado por Luis Eduardo Escobar- explicó: “Una persona con una deuda de $ 4 millones a 18 meses y una cuota de $ 300.000 podrá repactar en 36 meses, con menor tasa de interés, bajando su cuota a $ 150.000”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El proceso será voluntario, abierto a quienes acrediten dificultades económicas, y permitirá que los beneficiados salgan de Dicom mediante una garantía del Estado que respalde sus nuevos créditos en mejores condiciones.

"Este plan va a contar con asesoría directa para las y los emprendedores de Chile y con una mirada de largo plazo, porque vamos a incorporar educación financiera desde los colegios. No quiero que nunca más un estudiante que salga de un centro de formación técnica, de un instituto profesional o de una universidad termine con dos o tres cuentas corrientes y endeudado”, señaló la carta presidencial.

En ese sentido, el vocero económico de la exministra del Estado, Nicolás Bohme, detalló que el costo fiscal del programa es “razonable y acotado”, estimándolo en $ 50 mil millones anuales por cinco años, unos US$ 50 millones.

También se presentó un plan integral para fortalecer a las PYME, que contempla sanciones a empresas que incumplan la Ley de Pago a 30 Días, mayor acceso a financiamiento a través del Fogape y un incremento en la participación de pequeñas y medianas empresas en compras públicas.

Este esquema considera la creación de un monotributo para emprendedoras, presentada por la economista, Andrea Bentancor, la cual propone un "régimen ultra simplificado de tributación, eximiendo a las personas que trabajan como cuenta propia, microemprendedoras informales, del pago de impuesto a la renta e IVA, pero con los beneficios de la formalidad”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Proyecciones 2026

Durante la actividad, y ante la posibilidad de llegar a La Moneda, el economista Osvaldo Rosales expuso el diagnóstico y las proyecciones del equipo para el próximo año, destacando que el país muestra signos sólidos de recuperación. “Chile no se está cayendo a pedazos”, señaló.

Rosales subrayó que mucho de lo que se dice es falso, dado que económicamente "no estamos mal" y explicó que Chile sigue teniendo una alta calificación crediticia, que las agencias de riesgo valoran la disciplina fiscal y que el déficit en cuenta corriente es financiable gracias a la inversión extranjera.

En esa misma línea, destacó que el salario real lleva 31 meses consecutivos al alza, impulsando la actividad del comercio.

En cuanto a la inversión, recordó que el Banco Central proyecta un crecimiento cercano al 5,5% anual, con buenos pronósticos para 2026 gracias a mejores términos de intercambio: "Cobre y litio al alza, petróleo a la baja, y un tipo de cambio real favorable para las exportaciones".

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El economista relevó, además, que la Comisión de Bienes de Capital registra 869 proyectos por US$ 74.000 millones a la espera de aprobación, afirmando que un eventual gobierno de Jara sería “muy disciplinado en promover esa dinámica”, dada su capacidad para generar empleo y crecimiento.

También destacó el impacto de la reforma previsional, que hasta 2033 inyectará 7,5 puntos adicionales de cotización, fortaleciendo el mercado financiero y ampliando la disponibilidad de crédito para inversión.

Rosales cuestionó las críticas sobre un supuesto “crowding out” o en simple, alejar la inversión, señalando que los indicadores mostraban todo lo contrario: “¿En qué se expresaría ese crowding out? Bueno, subiría la inflación, subiría la tasa de interés y subiría el riesgo país. ¿Y qué está pasando? Está bajando la tasa de interés, está bajando la tasa de inflación y está bajando el riesgo país. Alguien aquí está equivocado”, dijo el economista.

Finalmente, proyectó que en 2026 sectores como la industria, minería, comercio, construcción, banca y turismo crecerían igual o más que 2,5%, y subrayó que el “triple tres”, es decir, un crecimiento del 3%, inflación del 3% y déficit externo del 3% -tal como lo anticipó el exministro de Hacienda, Mario Marcel- es “perfectamente alcanzable”.

Debate Archi

Sobre el debate previsto para este miércoles, Jara advirtió que no tolerará faltas de respeto de su contendor, el republicano José Antonio Kast: “Si el candidato me falta el respeto como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir. No por mí, si se lo falta a una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?”.

La exministra del Trabajo enfatizó que su foco estará puesto en las propuestas. “Voy a ir a hacer lo que he hecho siempre: proponer soluciones”, concluyó.