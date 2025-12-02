A menos de 48 horas de fecha fijada para desalojo, dueños de terreno de "megatoma de San Antonio" advierten incertidumbre sobre cumplimiento del fallo

Según Diego Pereira-Fonfach, abogado de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, ninguna autoridad responsable se ha contactado con los propietarios, a pesar de sus numerosos intentos por obtener información.

A menos de 48 horas que se cumpla el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los propietarios del terreno de Cerro Centinela; conocido como "megatoma de San Antonio"; dicen no contar con información sobre el inicio del desalojo, a cargo del Estado.

Según Diego Pereira-Fonfach, abogado de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, ninguna autoridad responsable se ha contactado con los propietarios, a pesar de sus numerosos intentos por obtener información.

“Una vez más el Estado abandona en la incertidumbre a estos propietarios, que desde el inicio de la toma de su terreno han realizado todo lo que ha estado a su alcance para recuperar su propiedad” señaló el profesional a través de un comunicado. “En estos años, los propietarios han tenido la voluntad de concurrir a todas las peticiones que les ha hecho el gobierno. Suspendieron en dos oportunidades el desalojo, en la última suspensión accedieron a participar durante seis meses en una mesa técnica, que no arribó a ninguno de los puntos comprometidos en su inicio”.

Pereira-Fonfach recordó que hace un mes, en reunión con el Delegado Presidencial de Valparaíso, se solicitó a los propietarios contratar una empresa que cierre el terreno, en la medida que se va desalojando. Ahora señala que la contratación ya se realizó y la empresa está lista para partir el cercado desde el 4 de diciembre, “con altos costos que los propietarios deberán cubrir en vano, si este trabajo no se programa en tiempo y forma, dada la logística asociada”.

El jurista advierte que hace una semana hubo una nueva reunión con el Delegado Presidencial en la que se acordó que, a más tardar el lunes 1 de diciembre se les informaría del inicio del proceso. Sin embargo, a 48 horas del plazo establecido no se ha concretado dicho contacto.

El representante de la inmobiliaria hizo un llamado a las autoridades a cumplir el fallo.