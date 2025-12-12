U. de Valparaíso reactiva proyecto en exfábrica de Costa y destinará US$ 14 millones para restauración
Institución está subsanando una serie de observaciones de la Contraloría, tras lo cual se espera adquiera el inmueble al grupo Carozzi.
Noticias destacadas
La Universidad de Valparaíso reactivó su millonario proyecto para adquirir, recuperar y reciclar la antigua Fábrica Costa en la ciudad puerto, declarada Inmueble de Conservación Histórica.
La institución de educación superior estatal presentó una consulta de pertinencia para que la autoridad sectorial defina si las obras contempladas deben o no ser sometidas a evaluación ambiental.
En el documento, al que tuvo acceso Diario Financiero, la universidad sostuvo que no se configura ninguna de las hipótesis legales que obligan el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El plan es que el edificio sea sede de las carreras de Arquitectura, Diseño, Teatro, Gestión en Turismo y Cultura, y Cine de la Universidad de Valparaíso.
“Dada las características del encargo, la relevancia histórica del edificio, la circunstancia de carreras del ámbito de las artes creativas de una universidad pública, el magnífico barrio donde se inserta y la importante envergadura del proyecto, constituye un proyecto de relevancia para la ciudad y la seguridad de altas expectativas ciudadanas y uno de los proyectos más relevantes de la UV”, dijo la entidad en su consulta de pertinencia, documento en que informó que el monto de inversión del proyecto se estima en US$ 14.073.966.
Explicó que la intervención prevista pretende rescatar y recuperar al máximo los valores arquitectónicos del edificio, preservando su valor histórico y su integración urbana, compatibilizando el desarrollo institucional con la protección del patrimonio.
“El proyecto procurará, junto con la recuperación de un magnífico edificio patrimonial, la puesta en valor del también valioso barrio donde se inserta”, dijo la institución.
La obra, denominada Fábrica Creativa UV Facultad de Arquitectura, considera intervenciones estructurales de alcance limitado, orientadas exclusivamente a habilitar nuevas circulaciones interiores y a reforzar o consolidar sectores específicos que presentan deterioro por el paso del tiempo.
La compraventa
La universidad aún no es dueña del histórico inmueble: viene negociando su adquisición al grupo Carozzi desde hace al menos cinco años, en un monto que se mantiene bajo reserva.
La operación estaba avanzada, pero, a mediados de este año, la empresa ligada a la familia Bofill anunció su decisión de desistirse del traspaso del edificio a la universidad.
Su decisión se dio tras conocerse una serie de observaciones de la Contraloría Regional de Valparaíso.
Según conocedores, la consulta de pertinencia presentada sería parte del trabajo que está realizando la universidad para subsanar los cuestionamientos planteados por la autoridad contralora. Tras esto, dicen las mismas fuentes, se podría concretar la operación de compraventa.
Consultada la empresa ligada a la familia Bofill, la compañía no emitió declaraciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Consorcio español Electro Cointer presenta oferta técnica para obras de modernización del eje Concepción-Penco
Fue el único proponente para el proyecto de UF 4,4 millones que busca crear corredores de transporte público de alta eficiencia en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La apertura de la oferta económica será en enero.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete