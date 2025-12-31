EFE Sur consolida Plan Maestro en el Biobío y cierra el año con record de traslados de pasajeros

La apertura del nuevo Puente Ferroviario sobre el río Biobío permitió un aumento de la circulación de trenes de pasajeros (Biotren) y de la carga que se mueve desde y hacia los principales puertos del centro – sur de Chile.

EFE Sur cierra 2025 con un hito en la movilidad para la Región del Biobío, con el traslado de 11 millones de pasajeros y la apertura del nuevo Puente Ferroviario sobre el río Biobío, infraestructura que permitió a la Línea 2 del Biotren, que une las comunas de Concepción y Coronel, atender a más de 1 millón de usuario mensuales.

Pese a las restricciones generadas por las obras de construcción y habilitación total del viaducto, el 12 de noviembre, a compañía completó más de 29.600 servicios, ratificando al Biotren como principal medio de transporte público de pasajeros en el Gran Concepción y como un eje clave para la circulación de la carga desde y hacia los principales puertos del centro – sur, ubicados en el Biobío.

Renovación de trenes

Al alero de estas cifras, el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández, recordó que para el primer trimestre de 2026 se espera la entrada en operaciones de cuatro nuevos convoyes, que permitirán absorber la creciente demanda de pasajeros.

Las máquinas, fabricadas en China, están dotadas con tecnología de punta y mayores condiciones de seguridad y confort, además de una capacidad de 700 pasajeros cada una. De esta manera, la estatal retirará definitivamente de circulación la antigua flota de los llamados “trenes naranjos”.

"Hoy el sistema ferroviario del Biobío es más robusto, más confiable y con mayor capacidad que hace un año. La puesta en operación del nuevo puente ferroviario, la incorporación de nuevos trenes y el avance sostenido de proyectos estratégicos nos permiten fortalecer una red que no solo responde mejor a la demanda actual, sino que está preparada para seguir creciendo junto a la región”, precisó el ejecutivo.

Extensiones a Lota y Penco

Las proyecciones de EFE Sur para 2026 son parte de las definiciones incorporadas en el Plan Maestro Ferroviario, que consideran la extensión de la Línea 2 hasta la ciudad de Lota, cuyo diseño de ingeniería fue adjudicado este año y queda por definir la ubicación de las cinco nuevas estaciones proyectadas.

Una demanda ciudadana que también será clave es la conexión a Penco, que tras conocer los estudios de prefactibilidad, la compañía confirmó un acortamiento en los plazos para este trazado, los que son coordinados por la Mesa Técnica ProBiotren.

Un tercer desafío está centrado en reducir la tasa de accidentabilidad, sobre todo en cruces ferroviarios. La apertura de una nueva Central de Monitoreo dotada con 86 cámaras con lector de patentes ha permitido cursar un promedio de 125 infracciones mensuales en puntos críticos, sobre todo en aquellos colindantes a sectores densamente poblados como los accesos de Boca Sur y Lomas Coloradas, en San Pedro de la Paz.

Cabe recordar que el tránsito ferroviario en el Biobío no tiene soterramientos y la circulación de trenes debe convivir con los desplazamientos de peatones, automóviles y buses de transporte público. Esta realidad es la que ocasionó, entre otras razones, el accidente entre el Biotren y una micro de la locomoción colectiva en el cruce de Boca Sur, que provocó el fallecimiento de ocho personas.

Aumento de las tarifas

Paralelamente al balance, EFE Sur anunció que a partir del 2 de enero el servicio de Biotren aumentará sus tarifas, con incrementos que oscilarán entre los $ 40 y $ 70, dependiendo del tramo. La medida responde a un análisis técnico que considera el alza sostenida en los costos operacionales, especialmente en energía eléctrica, además de la necesidad de aplicar ajustes por IPC acumulados que fueron postergados durante el periodo de pandemia.

Hernández explicó que se trata de un ajuste "limitado y responsable" tras un 2025 de inversiones históricas en infraestructura y modernización. Pese al alza, el tren urbano del Gran Concepción, continúa ofreciendo tarifas de traslado más económicas que otros servicios de transporte público, con valores que promedian los $ 510 pesos.