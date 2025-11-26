Asi son los nuevos trenes chinos de última generación que llegarán al Biobío para fortalecer el traslado de pasajeros en el Biotren
Los nuevos modelos SFE tienen capacidad para trasladar hasta 717 pasajeros y alcanzan velocidades máximas de 120 km/h. Disponen de sistemas de videovigilancia y tecnología "anticrash", además de acondicionamiento que garantiza la accesibilidad universal y espacios para personas con movilidad reducida.
Cuatro nuevos trenes eléctricos de última generación, modelos SFE, iniciaron su viaje desde China con destino al Gran Concepción, destinados a fortalecer los servicios de transporte del Biotren y responder al aumento sostenido de la demanda de pasajeros.
La llegada de los nuevos convoyes está prevista para fines de 2025 o inicios de 2026 y tras su arribo entrarían en operación a fines del primer trimestre del próximo año, luego de pasar por los protocolos de certificación y pruebas dinámicas correspondientes. Las nuevas unidades forman parte de un total de 10 consideradas dentro del Plan Maestro Ferroviario de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
El gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández, afirmó que “la llegada de estos trenes nos permitirá seguir ampliando la capacidad del Biotren y responder a una demanda creciente de pasajeros que día a día confían en nuestro servicio. Junto a la puesta en marcha del nuevo Puente Ferroviario, seguimos sumando pasos hacia la modernización del transporte público del Gran Concepción”.
En términos tecnológicos, los modelos SFE tienen capacidad para trasladar hasta 717 pasajeros y alcanzan velocidades máximas de 120 km/h. Disponen además de sistemas de videovigilancia y tecnología anticrash, además de acondicionamiento que garantiza la accesibilidad universal y espacios para personas con movilidad reducida.
"Estamos incorporando material rodante de última generación, de similares características a las que tienen la mayoría de los modernos trenes que actualmente circulan en la región. Esto nos permitirá en un mediano plano, aumentar la capacidad de transporte de personas y ofrecer una mejor experiencia de viaje a nuestros usuarios”, indicó el ejecutivo.
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
