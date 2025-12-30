El desempleo retoma alza en el país en medio de un menor vuelo en la creación de empleo

La investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, puso otro dato decidor en la mesa: ahora el desempleo completó 34 trimestres móviles consecutivos por sobre el 8%.

De principio a fin, el mercado laboral ha sido un constante dolor de cabeza en el año que termina. Luego de tres descensos consecutivos, la tasa de desempleo informada este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) para el período septiembre-noviembre mostró un alza de 0,2 punto porcentual frente al mismo lapso de 2024 para llegar a 8,4%.

Este resultado respondió a un incremento de la fuerza de trabajo mayor a la exhibida por las personas ocupadas. Si la primera lo hizo a un ritmo de 1,5%, las segundas alcanzaron uno de 1,2%, lo que representa una desaceleración con respecto a los períodos previos. Y es que si bien en 12 meses los trabajadores crecieron en 115.624, totalizando 9.401.582 personas, frente al lapso agosto-octubre el comportamiento fue distinto y se observó una caída de 0,2%, lo que corresponde a 14.912 personas con puestos menos.

Por sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (31,0%), transporte (5,5%) e información y comunicaciones (13,6%).

“Lo que estamos observando es una mayor presión en el mercado laboral, y esto se ve reflejado en aumentos consecutivos de la fuerza de trabajo, que representa al total de personas que están disponibles para trabajar o al mismo tiempo ya están trabajando (…) Y eso es lo que estamos observando actualmente”, explicó el jefe del Departamento de Estadísticas del Trabajo del INE, David Niculcar.

Coherente con este escenario, en el trimestre se observó el tercer avance anual consecutivo en la tasa de participación para ubicarse en 61,9%; mientras la tasa de ocupación subió por cuarta vez seguida hasta 56,7%.

Si bien ambos niveles son auspiciosos, se trata de un rezago con relación al cuadro de prepandemia: la primera es 0,9 punto porcentual más baja que en 2019; y la segunda 1,7 puntos porcentuales, lo que equivale a 281 mil personas ocupadas menos aproximadamente.

Para los hombres la diferencia corresponde a 271 mil y para las mujeres solo a 10 mil.

De todas formas, la desocupación entre las mujeres descendió 0,3 punto porcentual en el último año para llegar a 8,8% y alejarse de tasas de 9% anteriores; en circunstancias que se incrementó 0,6 pp. entre los hombres hasta 8,1%.

Lo positivo fue que la tasa de ocupación informal alcanzó 26,6%, decreciendo 0,3 pp. en 12 meses.

La compleja lectura

Tras las cifras, el análisis de Coopeuch fue tajante: “Mal dato de empleo hoy (martes)”.

El argumento de la entidad radicó en que en el trimestre móvil terminado en noviembre “siempre se ha caracterizado por tener la mayor creación mensual de empleo del año. Esta vez no fue así, con ocupados desestacionalizados retrocediendo”, agregaron.

Más aún, al menos desde el año 2011, “nunca había pasado que los asalariados privados cayeran mensualmente este trimestre móvil”.

A su juicio, lo anterior es reflejo del desacople entre la actividad y el empleo.

Para Inversiones Security las cifras mostraron un leve retroceso en la mejoría que se había visto en el mercado laboral.

Hacia adelante, plantearon que “el aumento en la creación de empleos sería sostenible en la medida que continúe la recuperación de la demanda interna”.

La investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, puso otro dato decidor en la mesa: ahora el desempleo completó 34 trimestres móviles consecutivos por sobre el 8%.

Con ajuste estacional, precisó que en el trimestre se destruyeron 15 mil puestos de trabajo, manteniéndose en 2025 un promedio cercano a 10 mil empleos mensuales, “lo que da cuenta de un mercado laboral prácticamente estancado”.

En términos anuales, añadió que se crearon 116 mil plazas de trabajo, cifra que representa una “desaceleración relevante. Además, corresponde al menor registro para un trimestre septiembre–noviembre desde 2010, excluyendo el período de pandemia”.

Otro hecho que destacó la analista fue que la creación de empleo la lideraron los asalariados privados, aunque los formales registraron una variación anual nula, mientras que los informales crecieron 8,3% (73 mil puestos).

Ante esto, Cifuentes opinó que el desempeño del mercado laboral sigue marcado por un “bajo dinamismo estructural”.

En esta línea, la gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, afirmó que en el corto plazo “persisten señales de fragilidad, con un crecimiento muy moderado del empleo y una dinámica donde el empleo formal se debilita frente al trimestre anterior, mientras el informal gana terreno”.