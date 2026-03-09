MOP inicia obras en Ruta del Itata para implementar el cobro con TAG durante el segundo semestre

La modernización de la autopista que une las regiones del Biobío y Ñuble considera implementar el sistema "free flow" en el peaje Agua Amarilla, además de un paquete de 30 obras de infraestructura y seguridad vial.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria Ruta del Bosque, dieron inicio a la ejecución de 30 obras tempranas en la Ruta del Itata, trabajos que permitirán a la nueva administradora iniciar el cobro de peaje automático para la carretera que une las regiones del Biobío y Ñuble, durante el segundo semestre de 2026.

El nuevo sistema de cobro que transitará desde el modelo manual al electrónico en el peaje Agua Amarilla, permitirá reducir los tiempos de desplazamiento y por ende, dar mayor fluidez al tránsito, sobre todo en periodos críticos como el retorno a Concepción tras fines de semana largo o vacaciones. Cabe recordar que este es el segundo peaje que implementará el sistema free flow en el Biobío, el primero es el Puente Industrial.

El peaje de Agua Amarilla es actualmente uno de los más caros del país, con un valor de tránsito en ambos sentidos de $ 4.400 para autos y $19.800 para buses y camiones de más de dos ejes, montos que recibieron un alza a partir del 1 de enero de este año.

En paralelo, los peajes laterales de acceso a las localidades de Nueva Aldea y Rafael adoptarán el modelo Stop and Go.

Para viabilizar esta transición hacia el cobro electrónico, las autoridades y la concesionaria anunciaron la distribución de 100 mil dispositivos TAG de forma gratuita para los usuarios, aparatos que desde este lunes 09 de marzo, se encuentran disponibles para retiro puntos como supermercados y centros comerciales tanto de Concepción como de Chillán.

Infraestructura y seguridad

Junto con el nuevo sistema tarifario, el plan de obras tempranas incluye inversiones en seguridad y conectividad a nivel local. Dentro de la cartera de proyectos destaca la complementación del enlace Florida. Según explicó el seremi del MOP del Biobío, Hugo Cautivo, esta intervención "permitirá mejorar la conectividad y otorgar una salida directa hacia Chillán, fortaleciendo la integración entre las regiones (...) y facilitando los desplazamientos de miles de usuarios".

Por la vía norte, en la Región de Ñuble, los trabajos responderán a demandas históricas de las comunidades. El seremi de la cartera en Ñuble, Freddy Jelves, detalló que se construirán "nuevos paraderos, pasarelas peatonales y accesos de emergencia", siendo estos últimos vitales para la rápida respuesta ante eventuales crisis, como los incendios forestales que suelen afectar la zona.

Desde el sector privado, el gerente general de Ruta del Bosque, Juan Antonio Vasconcellos, valoró el inicio de las faenas señalando que "marcan el inicio de mejoras concretas en la ruta, incorporando infraestructura de seguridad y conectividad que responde a las necesidades del territorio". El ejecutivo aseguró que la concesionaria está trabajando de manera coordinada con el Estado para cumplir con el cronograma.

De acuerdo a las estimaciones del ministerio de Obras Públicas, este paquete inicial de obras en la Ruta del Itata tiene un plazo de ejecución proyectado hasta fines de septiembre de 2026.