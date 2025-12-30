Senapred decreta Alerta Roja en Mulchén y Tomé por incendios forestales con amenazas a viviendas
Las emergencias coinciden con la activación del "botón rojo" en ocho comunas de la Región del Biobío, debido a la ola de calor extremo que se proyecta durante toda la semana, con máximas de hasta 36°C.
Noticias destacadas
La Dirección Regional de Senapred en la Región del Biobío declaró Alerta Roja para las comunas de Mulchén y Tomé luego de declararse incendios forestales en los sectores de "Licura" (Mulchén) y California (Tomé). Hasta el cierre de esta nota, brigadas aéreas y terrestres trabajaban en el control del fuego que amenazaba a viviendas cercanas.
Los siniestros coinciden con la activación del llamado “botón rojo” para ocho comunas de la zona, herramienta que permite extremar la vigilancia en sectores rurales y zonas de interfaz urbano-rural con alta carga de combustible vegetal. Las comunas bajo precaución son Cabrero, Los Ángeles, Alto Biobío, Antuco, Yumbel, Tucapel, Quilleco y Laja. Los sectores habitados están con evacuación preventiva.
En el caso del Mulchén, Conaf ha desplegado seis brigadas terrestres, tres equipos técnicos y siete aeronaves, recursos que serán reforzados de manera inmediata tras la declaratoria de alerta, permitiendo la movilización de apoyo adicional de Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
El incendio, que ya ha consumido siete hectáreas, plantea una amenaza inminente a unas 200 viviendas, ubicadas en el sector de Mirador Biobío.
Para Tomé, en tanto, también existe eventual afectación a medio centenar de casas del sector El Salto, distante unos 100 metros del foco del fuego. En esta localidad, ubicada hacia el interior de la comuna, se han desplegado seis brigadas terrestres, cuatro aeronaves y un equipo técnico.
Condiciones meteorológicas extremas
El combate del fuego se da bajo un escenario climático altamente adverso. Este lunes ya se había activado la Alerta por Calor Extremo en la Región del Biobío, incluidas las comunas del litoral, cuyas temperaturas probables superarán los 30º C, con un peak de 36° C proyectados para el sábado 3 de enero.
Según la Dirección Meteorológica de Chile, a este escenario se suma una baja humedad relativa de 32% y, lo más preocupante, ráfagas de viento que alcanzan los 54 km/h, factor que acelera la propagación y dificulta las labores aéreas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete