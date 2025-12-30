Senapred decreta Alerta Roja en Mulchén y Tomé por incendios forestales con amenazas a viviendas

Las emergencias coinciden con la activación del "botón rojo" en ocho comunas de la Región del Biobío, debido a la ola de calor extremo que se proyecta durante toda la semana, con máximas de hasta 36°C.

La Dirección Regional de Senapred en la Región del Biobío declaró Alerta Roja para las comunas de Mulchén y Tomé luego de declararse incendios forestales en los sectores de "Licura" (Mulchén) y California (Tomé). Hasta el cierre de esta nota, brigadas aéreas y terrestres trabajaban en el control del fuego que amenazaba a viviendas cercanas.

Los siniestros coinciden con la activación del llamado “botón rojo” para ocho comunas de la zona, herramienta que permite extremar la vigilancia en sectores rurales y zonas de interfaz urbano-rural con alta carga de combustible vegetal. Las comunas bajo precaución son Cabrero, Los Ángeles, Alto Biobío, Antuco, Yumbel, Tucapel, Quilleco y Laja. Los sectores habitados están con evacuación preventiva.

En el caso del Mulchén, Conaf ha desplegado seis brigadas terrestres, tres equipos técnicos y siete aeronaves, recursos que serán reforzados de manera inmediata tras la declaratoria de alerta, permitiendo la movilización de apoyo adicional de Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

El incendio, que ya ha consumido siete hectáreas, plantea una amenaza inminente a unas 200 viviendas, ubicadas en el sector de Mirador Biobío.

Para Tomé, en tanto, también existe eventual afectación a medio centenar de casas del sector El Salto, distante unos 100 metros del foco del fuego. En esta localidad, ubicada hacia el interior de la comuna, se han desplegado seis brigadas terrestres, cuatro aeronaves y un equipo técnico.

Condiciones meteorológicas extremas

El combate del fuego se da bajo un escenario climático altamente adverso. Este lunes ya se había activado la Alerta por Calor Extremo en la Región del Biobío, incluidas las comunas del litoral, cuyas temperaturas probables superarán los 30º C, con un peak de 36° C proyectados para el sábado 3 de enero.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, a este escenario se suma una baja humedad relativa de 32% y, lo más preocupante, ráfagas de viento que alcanzan los 54 km/h, factor que acelera la propagación y dificulta las labores aéreas.