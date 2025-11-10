EFE Sur aumentará las frecuencia de trenes con la apertura total del nuevo Puente Ferroviario

La entrada en operaciones del puente, con de ambas vías electrificadas en funcionamiento, permitirá dar mayor eficiencia, fiabilidad y continuidad a los convoyes que proyectan trasladar unos 50 mil pasajeros diariamente.

Un aumento en la frecuencia de circulación del Biotren, anunció EFE Sur para los itinerarios de la Línea 2, que une Coronel con Concepción. La medida, que comenzará a implementarse el miércoles 12 de noviembre, responde a la apertura del 100% del nuevo viaducto sobre el río Biobío y permitirá que los trenes circulen cada 15 minutos, con énfasis en el horario punta.

La entrada en operaciones del puente, con de ambas vías electrificadas en funcionamiento, permitirá dar mayor eficiencia, fiabilidad y continuidad a los convoyes que proyectan trasladar unos 50 mil pasajeros diariamente.

Gonzalo Cueto, gerente de Pasajeros de EFE Sur recordó que, junto con la inauguración del puente, se han incorporado dos nuevos trenes que están actualmente en operaciones, a los que se sumarán nuevas máquinas que fortalecerán el transporte ferroviario en el Biobío.

La inauguración del nuevo Puente Ferroviario se realizará este martes y para ello, se espera la asistencia del Presidente Gabriel Boric.