Tribunal da luz verde a reorganización de Edyce, mayor metalúrgica de Chile: veedor Patricio Jamarne supervisará el proceso

La aceptación de la solicitud ingresada el pasado 30 de octubre permite la a la metalúrgica del Biobío "cuidar el valor de la compañía y las relaciones de largo plazo con su entorno estratégico". Anunció además que mantendrá su continuidad operativa durante el proceso de negociación.

El 16º Juzgado Civil de Santiago acogió la solicitud de Reorganización Judicial presentada por Edyce, una de las principales empresas de la Región del Biobío y la mayor metalúrgica de Chile, que en octubre anunció la medida como una salida a la compleja situación financiera por la que atraviesa.

La resolución marca el inicio formal de un proceso que busca reestructurar sus pasivos y asegurar su viabilidad tras verse golpeada por la caída en la inversión de infraestructura y la competencia china.

Según informó la empresa a través de una declaración, el procedimiento será supervisado por el veedor designado Patricio Jamarne Banduc, quien trabajará junto a la administración y los acreedores en una propuesta de acuerdo.

Edyce tiene un plazo inicial de 60 días hábiles para para presentar su plan de pagos a la Junta de Acreedores, margen que se cumpliría a fines de marzo, aunque podría ser prorrogable por otros 60 días.

Desde la compañía recalcaron que esta medida “otorga previsibilidad, pues establece reglas claras para normalizar obligaciones con acreedores, proveedores y clientes, prioriza la continuidad de contratos en curso y mantiene estándares de seguridad y calidad que históricamente han caracterizado a Edyce”.

"Así mismo, la reorganización judicial ratifica que la empresa está preparada para retomar mayores niveles de actividad a medida que se reactive la demanda y se adjudique una nueva cartera de proyectos".

La aceptación del tribunal ratifica las definiciones que la metalúrgica se trazó al ingresar la solicitud. "El proceso iniciado es una vía para cuidar el valor de la compañía y las relaciones de largo plazo con su entorno estratégico", señaló Edyce en su declaración, enfatizando además que “la empresa está preparada para retomar mayores niveles de actividad a medida que se reactive la demanda y se adjudique nueva cartera de proyectos”.

El plan tras la reorganización

Tal como relató Diario Financiero en una entrevista exclusiva al dueño y presidente ejecutivo de Edyce, Sergio Rocco, la decisión de acogerse a la Ley 20.720 responde a un escenario de "bajas inversiones" y un mercado de industrialización prácticamente detenido.

En esa oportunidad aseguró que la firma ha debido ajustar su "punto de equilibrio al mínimo de las últimas décadas". La producción anual de la planta en Talcahuano cayó drásticamente en cinco años, pasando de unas 22 mil toneladas a cerca de 8 mil, presionada por la falta de grandes proyectos mineros y la irrupción de importaciones desreguladas desde China.

Para enfrentar esta nueva realidad, la reorganización no sólo implica renegociar deudas. El plan de negocios contempla redimensionar la capacidad productiva. "Nuestro plan es redimensionar la planta para producciones máximas de 1.500 toneladas por mes, lo que implicará la venta de una parte de las instalaciones techadas", detalló Rocco a DF Regiones, activos que podrían destinarse al negocio de bodegaje.

Asimismo, la estrategia apunta a la diversificación geográfica futura en la que el 60% de la operación corresponda a proyectos internacionales, con socios en Perú, Bolivia y Colombia, y sólo un 40% al mercado interno.

Factor regional y empleo

De acuerdo a las cifras de desempleo entregadas por el INE, la Región del Biobío enfrenta la tasa de desocupación laboral más alta del país, con 9,9% Biobío. Si bien Edyce asegura que su situación no es replicable a la enfrentada hace poco más de un año por la siderúrgica Huachipato, profundizó la baja en el empleo, luego que debiera desvincular a 55 trabajadores como una medida necesaria para adecuar la organización, según declaró Rocco.