Biobío diseñará su "Marca Región" para atraer inversión extranjera y proyectarse al 2050

La apuesta, liderada por la Corporación Desarrolla Biobío, busca definir una identidad construida en conjunto con distintos actores públicos y privados. En paralelo, el gobernador Sergio Giacaman, entregó un duro balance de su primer año, marcado por la exigencia de restitución de fondos al Gobierno.

En un esfuerzo por reposicionar a la región en el mapa de los negocios internacionales y dejar atrás la crisis reputacional derivada del "Caso Convenios", el Gobierno Regional del Biobío, a través de la Corporación Desarrolla Biobío, oficializó el inicio del trabajo para la creación de la "Marca Biobío". La estrategia busca dotar al territorio de una identidad competitiva que facilite la atracción de capitales, fomente las exportaciones y consolide el turismo de negocios y eventos masivos.

El hito marca el comienzo de una hoja de ruta que espera tener resultados tangibles durante la primera mitad del próximo año. Danny Beasler, gerente general (s) de Desarrolla Biobío, explicó que el proceso se alejará de las decisiones centralizadas. "No queremos que sea una decisión que se tome entre cuatro paredes. Hemos iniciado un despliegue territorial por las distintas provincias para recoger el relato local y generar una identidad propia para salir al mundo", señaló el ejecutivo.

Bajo esa premisa, el objetivo es cocrear una marca representativa, fruto de la colaboración y que esté en línea con la Estrategia 2050 que apalanca en GORE Biobío para los próximos 25 años.

Gobernanza y representación

Parte de las acciones tendientes a definir una imagen identitaria para el Biobío es establecer de una gobernanza del proyecto que, según Beasler debiera incluir a gremios productivos, la academia, la sociedad civil e instituciones públicas, bajo la asesoría técnica de la Fundación Imagen de Chile (Marca Chile).

En esa línea, Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de dicha entidad, destacó la importancia de los atributos intangibles detectados en los sondeos preliminares. "Cuando hicimos la pregunta inicial a un universo acotado de casi 450 personas, el concepto que más se repitió fue la innovación. Es una región que está apostando a la sostenibilidad sin perder su esencia industrial", afirmó.

Desde la perspectiva económica, la nueva marca actuará como paraguas de los sectores productivos tradicionales del Biobío, como es el caso del forestal, pesquero y agrícola, pero con un fuerte énfasis en el proceso de generación de energías renovables y la industria creativa.

Críticas al gobierno de Boric

Más allá del optimismo por la nueva estrategia de marca, el balance del primer año de gestión de Sergio Giacaman como gobernador regional del Biobío, estuvo marcado por un fuerte tono crítico hacia el Gobierno nacional, en particular respecto a las cifras con que la región contará para este 2026, de acuerdo al presupuesto asignado.

El Gobernador apuntó directamente al Ministerio de Hacienda por la no transferencia de recursos comprometidos. "Hay que dejar claro que el gobierno del Presidente Boric no le transfirió $ 15 mil millones a la Región del Biobío. Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley y no entiendo por qué el Ministro de Hacienda no lo hace. Fue una decisión autoritaria del nivel central restarnos esos recursos", sentenció Giacaman.

Bajo el imperativo de "ordenar la casa" tras la crisis de probidad que afectó al GORE, Giacaman denunció una merma significativa en los recursos disponibles. "Llegamos a un gobierno regional golpeado financiera y reputacionalmente. En este primer año nos tocó ordenar, pero el escenario es crítico", sostuvo.

Este año no se vislumbra más holgado. Según los datos entregados por la autoridad, el presupuesto asignado para 2026 es inferior al de 2025, en un contexto donde Biobío enfrenta las tasas de desempleo más altas del país y un agudo proceso de desindustrialización como el cierre de Huachipato y crisis en sectores estratégicos como el pesquero y forestal. "Vamos a tener que ser lo más eficientes posible en el uso de ese presupuesto reducido para avanzar en seguridad, infraestructura y empleo", agregó.

Falta de gestión ministerial y seguridad

La cuenta pública también sirvió para evidenciar la molestia regional por la falta de resolución en proyectos de infraestructura crítica. Giacaman criticó la ausencia de avances por parte del Ministerio de Obras Públicas en licitaciones clave como la Ruta Pie de Monte y la Ruta Patagual. "No puede ser que la Ministra de Obras Públicas (Jessica López) no haya resuelto temas que son puramente de gestión. Ya he conversado con el equipo del presidente electo para levantar la prioridad de la presencia de ministros de Transporte y Salud en la zona", indicó.

Finalmente, en materia de seguridad y ante la temporada de incendios, la autoridad condenó los recientes ataques vinculados al robo de madera, calificándolos de "actos terroristas". "Me parece terrible que sigamos sufriendo atentados. Espero que el gobierno, y particularmente el ministerio del Interior, asuman un rol más activo para reforzar a las policías y la Jefatura de Defensa. Necesitamos certezas para que los equipos forestales puedan operar y para que la ciudadanía viva en paz", concluyó.