Red ferretera MTS se asocia con cadena de EEUU para ganar escala ante mayor competencia local

Con 31 años de trayectoria en el mercado chileno, MTS, una red de ferreterías independientes, enfrenta una etapa de redefinición estratégica en un rubro marcado por mayor competencia -sobre todo tras la compra de Construmart por parte de la china Oriental Yuhong-, presión por escala y crecientes exigencias en abastecimiento y eficiencia operativa. En ese contexto, la compañía selló una alianza con Do it Best, una cooperativa estadounidense de ferreterías que agrupa a cerca de 5.000 tiendas a nivel global.

Esta asociación permitirá a MTS mejorar sus compras, aprovechando la escala y capacidad de negociación de su socio norteamericano, especialmente en Asia y con foco en China, explicaron el presidente del directorio de la cadena chilena, Francisco Muñoz, y su gerente general, Jaime Cases.

A través de este acuerdo, la red apunta a ampliar su portafolio de productos, mejorar condiciones comerciales y elevar estándares de calidad, manteniendo el modelo de ferreterías independientes que la caracteriza, resumieron los ejecutivos.

Con una participación de mercado cercana al 13%, MTS opera en un sector que mueve en torno a US$ 7.000 millones anuales en Chile. Considerando esa participación, las ventas de la red se estiman del orden de los US$ 900 millones al año.

La competencia

De acuerdo a Muñoz y Cases, la entrada de productos de origen asiático es un factor relevante en la dinámica competitiva del sector.

Explicaron que este fenómeno no los deja en desventaja, dado que la red también participa de los mercados de abastecimiento en Asia y busca reforzar esa posición a través de su alianza con Do it Best.

Al mismo tiempo, en la firma reconocen que el rubro enfrenta una competencia intensa, incluso frente a operadores de gran escala. Muñoz hace ver que las operaciones de Sodimac son de estándar world class, lo que confirma el nivel de exigencia del mercado en el que participa la red. Aun así, Cases por su parte subraya que MTS ha logrado competir con ese tipo de actores gracias a la cercanía con las comunidades donde opera.

A este escenario de extrema competencia se sumó la desaceleración del sector construcción, marcada por menores permisos y menor dinamismo en la venta de vivienda nueva.

Los ejecutivos de la compañía precisan, eso sí, que el negocio ferretero no depende exclusivamente de ese segmento, ya que también participa en mercados como la autoconstrucción y la remodelación. Muñoz señala que la red, que partió hace 31 años, ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenida. “MTS tiene 31 años” y “llevamos 31 años de crecimiento”, remarca Francisco Muñoz.

Además, la cadena sumó a un nuevo actor a la red. Se trata de Dimasa en la Región de Valparaíso. “Para nosotros es un tremendo honor porque Dimasa es un ferretero muy líder en la Quinta Región. La verdad que operan muy bien, tienen muy buenas prácticas y un modelo de gestión, diría que bastante avanzado para el promedio ferretero”, resaltó Cases.

Lo que viene

Mirando hacia adelante, MTS proyecta acelerar su expansión. La red apunta a abrir cerca de diez nuevos locales por año, impulsados principalmente por iniciativas de crecimiento de sus propios socios. Este impulso se da luego de un período de ordenamiento interno, en el que la compañía cerró la apertura a nuevos socios en 2017.

Según explicó Francisco Muñoz, la cadena volvió a evaluar incorporaciones de manera selectiva, siendo la entrada de Dimasa basada en su potencial de crecimiento. “Estamos abiertos a permitir, pero tienen que ser socios que estén alineados con nuestro plan de crecimiento y con nuestra cultura”, señaló.

En términos de ventas, MTS cerró 2025 con un crecimiento de entre 5% y 6%, cifra que espera duplicar hacia 2026, alcanzando un alza cercana al 10%, apoyada en la nueva oferta de productos, las alianzas estratégicas y una mayor eficiencia operativa.

A más largo plazo, la red reconoce que su ambición es elevar su participación de mercado desde el 13% actual hacia niveles cercanos al 20%, un objetivo que proyecta alcanzar en un horizonte de diez años.

En ese contexto, en la compañía señalan que han sostenido conversaciones exploratorias con cadenas ferreteras de países como Colombia, Bolivia y Argentina. Sin embargo, explican que por ahora optaron por priorizar una alianza de alcance global, con el foco puesto en elevar estándares, aprender de un actor de clase mundial y fortalecer su preparación para competir en una industria cada vez más exigente.