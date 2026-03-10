En el segmento de carga, la compañía informó que registró una capacidad de 686 millones de toneladas-kilómetro disponibles (ATK) en febrero, cifra que representa un alza interanual de 7,6%. En el mismo período de este año, movilizó 82 mil toneladas.
Latam Airlines registra un alza interanual de 9,3% en su tráfico de pasajeros en febrero
La compañía también aumentó su capacidad consolidada, medida en asientos-kilómetros disponibles (ASK), en 11,4%.
Latam Airlines informó que durante el mes de febrero transportó 7,1 millones de pasajeros, lo que equivale a un aumento de 9,3% respecto del mismo mes de 2025. Este crecimiento estuvo impulsado por su operación internacional.
En esa misma línea, el grupo reportó que el factor de ocupación consolidado aumentó 2,2 puntos porcentuales en términos interanuales, alcanzando 85,6%.
La aerolínea elevó en 11,4% su capacidad consolidada, medida en asientos-kilómetros disponibles (ASK), frente a febrero de 2025. El avance se explica principalmente por la expansión de 14,8% en su operación internacional y por el alza de 12,5% en la oferta doméstica de la filial en Brasil.
