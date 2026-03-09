SKY Airline firma con la española Air Europa su primer acuerdo para operar vuelos con código compartido
La alianza está operativa desde el 1 de marzo. La aerolínea chilena busca profundizar esta estrategia con más socios internacionales.
Noticias destacadas
A fines de 2024, SKY Airline firmó un acuerdo interlineal con Air Europa, mediante el cual los pasajeros de la firma española pudieron conectar a más de 30 destinos de la chilena en la región comprando un solo ticket.
Ahora, las compañías profundizarán su alianza en lo que significa el primer acuerdo de código compartido para SKY desde que hace una década atrás se comenzó a definir como una aerolínea low-cost.
Un acuerdo de código compartido, en simple, es cuando dos firmas distintas utilizan un mismo vuelo: una opera el avión, pero la otra empresa comercializa ese mismo trayecto, vendiendo pasajes para esa misma ruta. Así, las firmas amplían sus destinos sin estar necesariamente volar a ellos con sus propios aviones.
En la práctica, para los pasajeros permite facturar el equipaje de una sola vez hasta el destino final y realizar conexiones dentro de una misma reserva y el vuelo es comercializado bajo el código de ambas aerolíneas.
El acuerdo ya está operativo desde el 1 de marzo, fecha en la que los pasajeros de la mallorquina empezaron a poder volar entre Lima y Santiago en vuelos de SKY. Asimismo, contempla la operación en código compartido de cinco rutas desde Lima a otros destinos dentro de Perú: Arequipa, Iquitos, Trujillo, Tarapoto y Cusco.
De hecho, para esta última ciudad SKY aumentó la frecuencia de viajes, pensando en los turistas europeos que visitan Machu Picchu.
El acuerdo se ampliará y Air Europa también va a incorporar los vuelos que conectan a Santiago con Salvador de Bahía, Sao Paulo, Montevideo y Buenos Aires.
Es “un paso natural en la evolución de nuestra relación con Air Europa. Tras dos años de colaboración a través de un acuerdo interlineal, hoy avanzamos hacia un código compartido que integra de manera más profunda nuestras redes, generando nuevas oportunidades de conexión para nuestros pasajeros y fortaleciendo la conectividad entre ambos continentes”, dijo el CEO de SKY, Daniel Belaunde.
“Este tipo de alianzas es clave para seguir ampliando el alcance internacional de SKY y consolidar nuestro rol como socio regional para las aerolíneas globales”, agregó el ejecutivo.
Previo a cerrar la asociación, Air Europa realizó una auditoría y una revisión de las operaciones y certificaciones de la aerolínea chilena y su flota.
Hasta ahora, SKY mantenía solo acuerdos interlínea, con 11 socios internacionales distintos, como Air Canada, United, Air France, KLM y Aerolíneas Argentinas. El plan de la compañía es continuar ampliando esta red de alianzas en el corto plazo, con el objetivo de superar los 20 acuerdos en los próximos años. Además, explican que, dentro de esto, apuntarán a firmar acuerdos de código compartido con otras aerolíneas internacionales.
El presente de SKY
Cabe recordar que SKY, actualmente controlada por la familia Paulmann Mast, se encuentra en un proceso para que Abra Group -dueña de Gol, Avianca y Wamos- la incorpore a su conglomerado.
Esto se hará mediante la transformación en acciones de un préstamo hecho en 2021, por US$ 70 millones.
Con esa operación, la propiedad de SKY se consolidaría bajo Abra Group y sus actuales accionistas mayoritarios pasarían a tener un porcentaje en la propiedad del holding completo.
Actualmente el negocio está bajo la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que debe dar su visto bueno para que éste se concrete.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
Julio Pertuzé, ingeniero y profesor de la UC, es el más conocido de una lista corta que también integran Fernando Lefort y una persona ligada al mundo financiero institucional.
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete