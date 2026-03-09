Ingresos consolidados de Elecmetal suben 1,6% en 2025 ante mejor desempeño del negocio metalúrgico
La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora llegó en el período a $ 59.618 millones.
Elecmetal reportó sus resultados al cierre de 2025 y dio cuenta de ingresos de explotación consolidados por $ 1.319.967 millones, cifra que es un 1,6% superior al año anterior ($ 1.298.811 millones).
De acuerdo con lo informado por la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el aumento proviene principalmente “de mayores ingresos de actividades operacionales en el negocio metalúrgico (3,3%), que son compensados parcialmente en los negocios de envases, en el cual participa a través de Cristalerías de Chile, y de vino, en el que participa principalmente a través de Viña Santa Rita, los que registraron disminuciones de 3,1% y 1,6%, respectivamente”.
Adicionalmente, la compañía detalló que en el ejercicio 2024 se registró un ingreso extraordinario de $ 10.929 millones correspondiente a la indemnización del seguro de perjuicio por paralización en el negocio de envases de un siniestro en un horno ocurrido a fines de 2022. Descontado este efecto por una vez, los ingresos de explotación consolidados del año 2025 aumentaron 2,5% respecto al año anterior ajustado.
Respecto del resultado del negocio metalúrgico, la empresa –relacionada al Grupo DF- indicó que el mejor rendimiento se explica por “la efectiva estrategia de diferenciación en la entrega de soluciones integrales a sus clientes mineros en todo el mundo, siendo ME Elecmetal uno de los principales productores y comercializadores mundiales de piezas de desgaste para molinos y chancadores, medios de molienda y otros productos y servicios para el mercado de la minería, a través de una extensa red de plantas manufactureras propias y en asociación en Chile, Estados Unidos, China, Perú, Sudáfrica, Indonesia y Zambia”.
La ganancia bruta consolidada del año fue de $ 282.112 millones, cifra que es un 0,8% superior a la del año 2024.
Según la compañía, la variación es el resultado de una mayor ganancia bruta en el negocio metalúrgico, que fue parcialmente compensada por menores ganancias brutas en el negocio de envases (la que incluye en el año 2024 el ingreso no recurrente del seguro antes mencionado) y en el negocio vitivinícola.
El resultado de actividades operacionales registró una ganancia de $ 107.134 millones, lo que se compara con una ganancia de $ 120.448 millones obtenida en 2024.
A pesar de tener un desempeño positivo en el negocio metalúrgico, que generó un resultado operacional de $ 101.996 millones, lo que representa un aumento de 11,3%, los negocios de envases y vinos continúan con un nivel debajo de lo esperado, entre otras razones, por la disminución en el consumo de vinos a nivel mundial y, como consecuencia, menores exportaciones de vino envasado a nivel país.
Es así como, del resultado operacional total, $ 2.473 millones corresponden al negocio de envases de vidrio, que se compara con la ganancia de $ 10.693 millones en 2024 (cifra que incluye, en el año 2024, el ingreso del seguro antes mencionado); $ 306 millones provienen del negocio vitivinícola, lo que se compara con la ganancia de $ 16.589 millones en 2024 (una cifra que incluye una ganancia no recurrente de $ 12.059 millones por la venta de activos fijos); y $2.359 millones de ganancia en otros negocios, superior a la ganancia de $ 1.500 millones registrada en este segmento el año 2024.
De esta forma, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora llegó a $ 59.618 millones en el período, lo que representa una caída de 7,3% respecto al ejercicio 2024.
