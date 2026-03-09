Proyecto Natureza de CMPC sufre traspié: Fiscalía brasileña pone trabas a licencia ambiental

La compañía indicó que está en la etapa final del proceso de licenciamiento ambiental que comenzó en 2024 y que seguirá adelante con su cronograma de trabajo.

En dificultades están los planes en torno al megaproyecto que busca impulsar Empresas CMPC en Brasil, Natureza, en el estado de Río Grande do Sul. La iniciativa alcanza una inversión de US$ 4.570 millones, erigiéndose como la mayor inversión de una firma chilena en el extranjero.

Según publicó Pulso, la semana pasada el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil pidió la suspensión inmediata de la licencia ambiental del proyecto Natureza “hasta que las comunidades indígenas locales sean debidamente escuchadas”.

El medio precisó que la recomendación de la institución brasileña es impulsada por el fiscal federal Ricardo Gralha Massia y está dirigida hacia la Fundación Estatal para la Protección del Medio Ambiente (Fepam), al Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) y la Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (Funai).

Se añade que a la Fepam, una agencia estatal ambiental, se le recomendó la suspensión inmediata de la tramitación del proyecto y la abstención de emitir diferentes licencias. Además, se le instruyó no aceptar el Estudio del Componente Indígena (ECI) ni tampoco “las reuniones informales como sustitutos de la consulta formal requerida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

En el procedimiento administrativo, se indica en la publicación del medio, la Fiscalía contempla la existencia de al menos ocho aldeas del pueblo Mbyá Guaraní localizadas en el área de influencia directa y 18 en el área indirecta del proyecto, las que estarían expuestas a contaminación hídrica y graves impactos logísticos.Y se detalla que las instituciones disponen de 15 días hábiles para aceptar o no las recomendaciones realizadas por la fiscalía brasileña.

Consultada, la empresa del grupo Matte dijo a Pulso que está en la etapa final del proceso de licenciamiento ambiental que comenzó en mayo de 2024, terminando actualmente un Estudio de componente Indígena, “en base a los términos de referencia definidos por Funai y Fepam y validados por las comunidades vecinas al proyecto”. Agregó que, “como lo establece la normativa de Brasil, Funai y Fepam, de manera autónoma, deben revisar la recomendación del fiscal, mientras CMPC seguirá adelante con su cronograma de trabajo del proyecto”.