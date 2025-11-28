Startuplab de Patagonia abrirá sus puertas el primer trimestre de 2026 para acelerar empresas de base científico tecnológica

Anette Krohn (Endeavor) y Eduardo Wallach (Kura Biotech) en el terreno donde se construirá el startuplab de Los Lagos.

Hace un mes, la Corfo asignó al Patagonia Biotech Hub uno de los dos centros regionales de la política Startup Labs. Su primera convocatoria abrirá espacio para 10 startups.

Aunque Corfo adjudicó el proyecto para crear un startuplab al Patagonia Biotech Hub hace apenas un mes, la idea de instalar un centro de startups de base científico tecnológica en la Región de Los Lagos se venía gestando desde hace años.

El startuplab de Patagonia -que se suma a los de Santiago y Viña del Mar- abrirá sus puertas durante el primer trimestre de 2026. En esa fecha seleccionará a su primera generación de emprendimientos de biotecnología, los cuales podrán acceder a laboratorios, espacios de trabajo y a un programa de aceleración diseñado para llevar tecnologías deep tech desde la validación hasta sus primeros pilotos comerciales.

El CEO de Kura Biotech y presidente de Patagonia Biotech Hub -la corporación sin fines de lucro que estará a cargo del startuplab de Los Lagos-, Eduardo Wallach, y la manager de Endeavor Patagonia (socio estratégico de startuplab), Anette Krohn, contaron los próximos pasos de la iniciativa, cómo operará y su origen.

Los mandantes de startuplab son Veterqumica, Genera4, Multi X, Agrotop, Acuanativa y Christoph Schiess, quien participa a través de inversiones Los Coipos. Entre los asociados están la Municipalidad de Puerto Varas, Sofofa Hub, Aqua Chile, DLA Piper, BancoEstado y Thermofisher.

El proyecto de cinco años tiene un presupuesto de US$ 4,3 millones, de los cuales US$ 2,5 millones los aporta Corfo con recursos provenientes de los contratos de explotación del litio, en este caso, de Albemarle. Estos deben ser invertidos en iniciativas relacionadas con la investigación y desarrollo.

El hub estará emplazado en un terreno de 2 mil metros cuadrados (m2) en Puerto Varas, en los que se habilitarán 300 m2 en una primera etapa con laboratorios modulares y zonas de trabajo. Esto demandará una inversión de US$ 800 mil, donde un poco más de la mitad irá para la compra de infraestructura para laboratorios, como biorreactores de pilotaje y sistemas automatizados de extracción y manejo de muestras.

Krohn dijo que el próximo objetivo es habilitar el laboratorio, para lo que se pusieron como meta el primer trimestre de 2026. “Coincidirá con el lanzamiento de la convocatoria a emprendedores”, comentó.

Este llamado se hará antes de fin de año y podrán recibir hasta 10 startups para ser aceleradas. La ejecutiva adelantó que el programa durará entre nueve y 12 meses, dependiendo de la compañía, y que recibirán a firmas en etapa temprana para llegar a un prototipo que pueda ser piloteado y a un modelo de negocio escalable.

“Vamos a apuntar a todas las aplicaciones de la biotecnología. Esta se divide en dos grandes mundos: por un lado, la medicina humana y todo lo que es agtech, que incluye agricultura, forestal, ganadería, acuícola y también temas climáticos”, afirmó Wallach.

La idea es hacer dos convocatorias al año y en su máxima capacidad podrán trabajar con hasta 30 startups en forma simultánea.

El origen del hub biotecnológico

La semilla del proyecto nació dentro de la startup Kura Biotech en 2018, cuando inauguró su edificio en Puerto Varas y destinó un espacio para que emprendedores pudieran instalarse.

“Desde entonces teníamos este sueño de convertir a esta ciudad en un lugar biotecnológico. Era muy parecido a lo que hacemos ahora, pero en escala micro”, dijo Wallach.

Su diagnóstico era que la biotecnología en la zona mostraba avances, pero no existía una comunidad ni masa crítica. Ese anhelo, dijo, terminaría dando forma al actual hub.

A comienzos de 2024, la idea se concretó. Kura, Endeavor y Sofofa Hub iniciaron conversaciones para diseñar un proyecto conjunto. De ahí nació un documento de 40 páginas que delineó el modelo del futuro Patagonia Biotech Hub, el antecedente de lo que será startuplab.

En paralelo, el alcalde de la comuna, Tomás Gárate, impulsaba un plan para transformar a Puerto Varas en un epicentro de innovación, con empresas salmoneras y agrícolas para instalar un centro tecnológico.

“Nos dimos cuenta de que estábamos en lo mismo”, contó Wallach y dijo que tras presentar el proyecto, ambas iniciativas se fusionaron.

Desde entonces, el objetivo no ha cambiado: aprovechar las ventajas comparativas de la Región de Los Lagos -su ecosistema emprendedor, su historia de creación de industrias desde cero, como la salmonicultura- para impulsar un polo biotecnológico capaz de producir innovaciones desde la región. La tesis detrás del hub es que Chile “avance hacia una mayor complejidad económica y que la biotecnología es una de las dos grandes olas tecnológicas del momento, junto con la inteligencia artificial”, según Wallach.

El foco en la biotecnología responde a que las startups científicas operan bajo reglas muy distintas a las digitales. “Sus ciclos de desarrollo son más largos, requieren mayor inversión en infraestructura y necesitan empresas dispuestas a pilotear tecnologías complejas y de alto costo”, comentó.

Agregó que para probar una tecnología que podría reducir la mortalidad del salmón, una empresa tiene que estar dispuesta a poner tiempo, plata, riesgo y peces.

En septiembre de 2024 abrieron las puertas del Patagonia Biotech Hub, con el objetivo de crear un modelo para apoyar a startups que ya tienen una idea probada en laboratorio, pero que todavía no tienen un prototipo validado por el mercado ni un modelo de negocio escalable. Con ajustes, pero manteniendo esa esencia, postularon y se adjudicaron los fondos de Corfo.

“No estamos reinventando la rueda, estas aceleradoras existen en todo el mundo. La apuesta es transformarse en un polo biotecnológico para Latinoamérica”, afirmó Wallach.