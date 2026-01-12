Industria de fondos mutuos cierra 2025 con alza de 15% en patrimonio y se acerca a los US$ 100 mil millones

El aumento se vio impulsado en un 50% por la rentabilidad de los vehículos, de acuerdo al gremio local del sector.

La industria local de fondos mutuos cerró 2025 en expansión. De acuerdo con el balance anual de la Asociación de Fondos Mutuos (AFM), los vehículos terminaron el año con un aumento de 15% en su patrimonio administrado, hasta los $ 90,39 billones -millones de millones-, equivalentes a US$ 98.665 millones.

El gremio destacó que la cifra equivaldría a un 27% del producto interno bruto (PIB) del país. Detrás del monto estarían más de 3,7 millones de inversionistas, con más de 200 mil nuevos aportantes durante el año pasado.

“Los resultados de 2025 dan cuenta de una industria que continúa creciendo en cuanto a preferencia como una opción de ahorro e inversión, acompañando a millones de personas, y reafirmando a la industria de los fondos mutuos como una alternativa vigente y competitiva dentro del mercado financiero”, destacó la gerente general interina de la AFM, Macarena Ossa.

La asociación explicó que el crecimiento del patrimonio respondió tanto a nuevos flujos como al desempeño de las inversiones. Según los cálculos del gremio, las rentabilidades explicaron cerca del 50% del aumento anual del patrimonio administrado.

Los fondos balanceados lideraron el crecimiento durante 2025 con un aumento de 48% en su patrimonio, sumando a más de 155.000 nuevos partícipes, afirmó la AFM. También destacaron los accionarios y de deuda de mayor duración.

La asociación también valoró el crecimiento de las series de comercialización exclusivamente digital, mediante el que se concentraría más del 15% de los partícipes de la industria.

En cuanto al Ahorro Previsional Voluntario (APV), el patrimonio administrado en fondos mutuos alcanzó los US$ 5.453 millones, con un crecimiento de 18% anual. Más de 33 mil nuevos aportantes se sumaron al segmento, totalizando cerca de 790 mil partícipes.

Dentro del APV, los fondos accionarios y balanceados anotaron aumentos de 22% y 31% en su patrimonio durante 2025.