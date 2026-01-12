Grupo Angelini avanza con proyecto Las Salinas en Viña y completa descontaminación de las primeras hectáreas

La compañía dijo que esto entrega certezas a la iniciativa, que abrió una disputa entre Empresas Copec y la Municipalidad de la ciudad jardín.

A través de un comunicado de prensa, Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, afirmaró que después de más de un año de avances del proyecto de descontaminación de suelos frente al borde costero en Viña del Mar, se terminó la remediación de dos hectáreas del sector ubicadas en el Paño Alto Sur.

Cabe recordar que el proyecto ha sido foco de extensas disputas y que a fines de 2025 la firma ligada al grupo Angelini presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de liderada por Macarena Ripamonti, luego de que el municipio ordenara, mediante un decreto alcaldicio, la demolición de las instalaciones de faena del proyecto de saneamiento.

Ahora, el gerente general de Las Salinas, Ricardo Labarca, afirmó que se trata de un hito relevante y además de que cuentan con el respaldo de la institucionalidad ambiental. ¨Hoy empezamos a demostrar con resultados que el proyecto que propusimos es efectivo y cumple con dejar los suelos saneados de su pasado industrial¨, declaró.

Como consecuencia del saneamiento de suelo, la empresa aseguró que esto brinda certeza para avanzar con el proyecto urbano. Durante este año, Las Salinas está trabajando para avanzar con permisos asociados a la urbanización del predio, que considera edificaciones de máximo 12 pisos.