Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

El proceso, "se desarrollará de manera ordenada y planificada durante el segundo trimestre de 2026", señaló el gremio en un comunicado.

La Asociación de AFP informó este lunes que la presidenta del gremio, Paulina Yazigi, comunicó al directorio su decisión de poner fin a su etapa a la cabeza de la entidad. El proceso, señaló la AAFP en un comunicado de prensa, se desarrollará de manera ordenada y planificada durante el segundo trimestre de 2026.

La economista asumió la presidencia de la AAFP en marzo de 2023. Su gestión estuvo marcada por la tramitación de la reforma de pensiones, en la cual la industria ejerció su postura de oposición a varias de las materias que involucró la iniciativa, entre ellas, la licitación del stock de afiliados.

Además, en su agenda también impulsó otras materias asociadas a temáticas laborales, como el combate a la informalidad laboral, un escenario que para Yazigi era clave abrdar para mejorar el historial previsional de los afiliados, específicamente, la densidad de cotizaciones.

"El directorio de la Asociación de AFP agradece el liderazgo y el aporte realizado por Paulina Yazigi durante su gestión. En el período de discusión legislativa de la reforma de pensiones, la AAFP tuvo una participación activa, contribuyendo desde lo técnico y levantando alertas y riesgos cuando correspondía", sostuvo el gremio en el comunicado.

Asimismo, añadió que "en una etapa posterior, y bajo la conducción de su presidenta, la Asociación ha liderado el proceso de implementación de la reforma previsional, coordinando diversas mesas de trabajo en ámbitos técnicos, legales, operativos y comunicacionales" y le deseó "el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales".

Por su parte, Yazigi comentó: “Concluiré este ciclo muy agradecida por la confianza y el trabajo realizado junto a las seis AFP asociadas y al equipo de la Asociación. Con ellos he trabajado intensamente por mejorar nuestro sistema de pensiones, siempre con el foco puesto en las personas. Seguiré aportando a las políticas públicas de nuestro país para contribuir, desde donde me corresponda, a un Chile mejor”.