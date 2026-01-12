Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP
El proceso, "se desarrollará de manera ordenada y planificada durante el segundo trimestre de 2026", señaló el gremio en un comunicado.
Noticias destacadas
La Asociación de AFP informó este lunes que la presidenta del gremio, Paulina Yazigi, comunicó al directorio su decisión de poner fin a su etapa a la cabeza de la entidad. El proceso, señaló la AAFP en un comunicado de prensa, se desarrollará de manera ordenada y planificada durante el segundo trimestre de 2026.
La economista asumió la presidencia de la AAFP en marzo de 2023. Su gestión estuvo marcada por la tramitación de la reforma de pensiones, en la cual la industria ejerció su postura de oposición a varias de las materias que involucró la iniciativa, entre ellas, la licitación del stock de afiliados.
Además, en su agenda también impulsó otras materias asociadas a temáticas laborales, como el combate a la informalidad laboral, un escenario que para Yazigi era clave abrdar para mejorar el historial previsional de los afiliados, específicamente, la densidad de cotizaciones.
"El directorio de la Asociación de AFP agradece el liderazgo y el aporte realizado por Paulina Yazigi durante su gestión. En el período de discusión legislativa de la reforma de pensiones, la AAFP tuvo una participación activa, contribuyendo desde lo técnico y levantando alertas y riesgos cuando correspondía", sostuvo el gremio en el comunicado.
Asimismo, añadió que "en una etapa posterior, y bajo la conducción de su presidenta, la Asociación ha liderado el proceso de implementación de la reforma previsional, coordinando diversas mesas de trabajo en ámbitos técnicos, legales, operativos y comunicacionales" y le deseó "el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales".
Por su parte, Yazigi comentó: “Concluiré este ciclo muy agradecida por la confianza y el trabajo realizado junto a las seis AFP asociadas y al equipo de la Asociación. Con ellos he trabajado intensamente por mejorar nuestro sistema de pensiones, siempre con el foco puesto en las personas. Seguiré aportando a las políticas públicas de nuestro país para contribuir, desde donde me corresponda, a un Chile mejor”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
En medio de barricadas y tensiones comienza el desalojo de la megatoma de San Antonio
Un grupo de encapuchados se opuso activamente a los procedimientos mediante el uso de barricadas, la instalación de cercas con alambres de púas y lanzamiento de objetos contundentes e incendiarios contra personal de las fuerza pública.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete