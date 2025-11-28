INE: tasa de desocupación baja a 8,4% en el trimestre agosto-octubre
La cifra registró un descenso de 0,2 pp. en 12 meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%).
A 8,4% bajó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre agosto-octubre de 2025, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) dada a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Según explicó el INE, la cifra registró un descenso de 0,2 pp. en 12 meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%).
Así, en el trimestre, los ocupados alcanzaron las 9.386.410 personas, con alza de 137.426 personas ocupadas más. Mientras que los desocupados, por su parte, alcanzaron los 866.097 personas con una caída de 0,2%, lo que equivale a 1.952 personas menos.
Participación y ocupación
De acuerdo al INE, la tasa de participación presentó el segundo incremento interanual luego de nueve períodos sin variaciones positivas, ubicándose en 61,9%. La tasa de ocupación, en tanto, llegó a 56,7%.
“Revisando la evolución de la tasa de participación y ocupación laboral con el mismo trimestre móvil de los años previos. Cuando miramos la tasa de participación, observamos que esta es significativamente más alta respecto al periodo que va entre el año 2020 - 2023, pero aún sigue siendo más baja respecto al año 2019 en 0,7 puntos porcentuales”, destacó Leonardo González, subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas.
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,5 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 2,9%, incididas únicamente por las cesantes (-3,8%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,0% y 48,3%, incrementándose 0,7 pp. y 0,8 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas únicamente por las inactivas habituales.
En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,2%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,5% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 2,1%, incididos por los cesantes (1,6%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (9,1%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,1% y 65,3%, decreciendo 0,2 pp. en ambos casos.
El impacto de la Ley de 40 horas
Este trimestre, el INE profundizó en la cantidad de horas que están trabajando las personas.
Este análisis arrojó que las horas trabajadas por los asalariados privados formales ha disminuido desde la promulgación de la ley de 40 horas.
En el trimestre analizado, el 45,0% de los asalariados privados formales trabajó habitualmente 44 horas y 11,3% 45 horas. Antes de la entrada en vigor de la ley, en el mismo trimestre de 2023, estas proporciones eran de 2,1% y 64,0%, respectivamente.
