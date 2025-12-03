Minuto a minuto | Candidatos presidenciales se enfrentan en el debate de Archi con las expectativas a favor de Kast

La candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara tiene el desafío de superar la sensación que ronda en el ambiente a favor de su contendor.

En la primera confrontación oficial de cara a la segunda vuelta, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), este miércoles se vuelven a enfrentar los dos candidatos presidenciales, la oficialista Jeannette Jara (PC) y el opositor republicano José Antonio Kast (republicano).

Los aspirantes a La Moneda se enfrentan en un escenario en que todas las encuestas revelan que el representante de las filas opositoras es el más probable triunfador del proceso eleccionario de este año y, por lo tanto, el más posible próximo inquilino del palacio presidencial. Por lo que la aspirante oficialista llega a este debate con el peso de las expectativas en contra de aspiración.

A continuación los principales hitos del debate:

08:25: Jara recordó que desde mayo rige un seguro de lagunas previsionales. Pero respecto a aquellos que nunca han cotizado, dijo que la informalidad disminuyó en 26% que es cuando más ha disminuido, salvo en época de pandemia, y propone un monotributo social, es decir, que a cambio de un pequeño aporte las pymes se pongan al día con este tema.

08:22: José Antonio Kast subrayó que propone mejores y más empleos en el mundo agrícola. Sobre derechos de los trabajadores del sector, planteó que "lo primero que tenemos que velar es por la dignidad del trabajo, por los derechos de los trabajadores".

08:17: Jeannette Jara dijo que no avanzó la Ley de Fármacos II no avanzó por la presión de la industria y no descartó la posibilidad de revivir este proyecto en paralelo eliminar el IVA a los medicamentos. Y que el proyecto se debería resucitar con diálogo como se hizo con la reforma de pensiones. Se va a comenzar con las licitaciones que vienen para bajar las ecuentas de la luz sin pasar a llevar la ley vigente.

08:10: Jeannette Jara dijo que hay que empadronar a los inmigrantes ilegales 334 mil "no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana".

08:06: José Antonio Kast abre los fuegos, respondiendo que “lo hubiera hecho mucho antes” cumplir el fallo de la justicia sobre la megatoma de San Antonio, desalojando a las familias.

8:00: Comienza el debate de los candidatos.