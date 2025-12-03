Minuto a minuto | Candidatos presidenciales se enfrentan en el debate de Archi con las expectativas a favor de Kast
La candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara tiene el desafío de superar la sensación que ronda en el ambiente a favor de su contendor.
Noticias destacadas
En la primera confrontación oficial de cara a la segunda vuelta, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), este miércoles se vuelven a enfrentar los dos candidatos presidenciales, la oficialista Jeannette Jara (PC) y el opositor republicano José Antonio Kast (republicano).
Los aspirantes a La Moneda se enfrentan en un escenario en que todas las encuestas revelan que el representante de las filas opositoras es el más probable triunfador del proceso eleccionario de este año y, por lo tanto, el más posible próximo inquilino del palacio presidencial. Por lo que la aspirante oficialista llega a este debate con el peso de las expectativas en contra de aspiración.
A continuación los principales hitos del debate:
08:25: Jara recordó que desde mayo rige un seguro de lagunas previsionales. Pero respecto a aquellos que nunca han cotizado, dijo que la informalidad disminuyó en 26% que es cuando más ha disminuido, salvo en época de pandemia, y propone un monotributo social, es decir, que a cambio de un pequeño aporte las pymes se pongan al día con este tema.
08:22: José Antonio Kast subrayó que propone mejores y más empleos en el mundo agrícola. Sobre derechos de los trabajadores del sector, planteó que "lo primero que tenemos que velar es por la dignidad del trabajo, por los derechos de los trabajadores".
08:17: Jeannette Jara dijo que no avanzó la Ley de Fármacos II no avanzó por la presión de la industria y no descartó la posibilidad de revivir este proyecto en paralelo eliminar el IVA a los medicamentos. Y que el proyecto se debería resucitar con diálogo como se hizo con la reforma de pensiones. Se va a comenzar con las licitaciones que vienen para bajar las ecuentas de la luz sin pasar a llevar la ley vigente.
08:10: Jeannette Jara dijo que hay que empadronar a los inmigrantes ilegales 334 mil "no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana".
08:06: José Antonio Kast abre los fuegos, respondiendo que “lo hubiera hecho mucho antes” cumplir el fallo de la justicia sobre la megatoma de San Antonio, desalojando a las familias.
8:00: Comienza el debate de los candidatos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ampliación del postnatal para hombres y avanzar en sala cuna universal: las fórmulas para combatir la crisis de natalidad
El CEP, Espacio Público y el Centro de Políticas Públicas UC elaboraron una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática y al envejecimiento de la población. Otra de las propuestas apunta a igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
Juan Pablo Laroze, fundador de red de ferreterías RedMAT: "Nuestro plan estratégico es llegar a 50 socios para 2030”
A tres años de su creación, la primera red de ferreterías PYME cuenta con 20 miembros, 26 puntos de venta y una facturación acumulada US$ 28 millones. Los próximos pasos incluyen una inversión de $ 150 millones para un nuevo portal de negocios y a futuro proyecta una bodega en la RM.
Vambe cierra serie A de US$ 14 millones con Monashees, Cathay y fundador de Rappi
La startup que creó una IA para escalar negocios, cerró su segunda ronda de inversión en la que también participaron Jaime Arrieta (Buk), Ignacio Canals (Galgo) y Simón Borrero (Rappi), quien se sumó al directorio.
Estadounidense UnitedHealth Group se despide de Empresas Banmédica: "Se complace en haber contribuido a los sistemas de salud chileno y colombiano"
Tras vender la filial latinoamericana a la brasileña Patria Investments, la gigante mundial empieza a sellar su "salida planificada" de la región.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete