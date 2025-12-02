Gerente general de filial de Grupo Patio aterriza en Capital Advisor y Jaime Munita toma el relevo en la compañía

Pablo Manríquez dejará su cargo el próximo 31 de diciembre y, pese a su salida, el ejecutivo continuará ligado a la empresa en calidad de asesor.

A más de un año desde que Jaime Munita asumió como CEO de Grupo Patio, el ingeniero comercial continúa ampliando sus responsabilidades dentro de la compañía, cuyos principales accionistas son las hermanas Gabriela y Paola Luksic, Guillermo Harding y Eduardo Elberg.

Según informó Grupo Patio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en la sesión ordinaria celebrada el lunes pasado, Pablo Manríquez presentó su renuncia a la gerencia general de la filial Patio Comercial, cargo que ocupaba desde 2015. El movimiento se hará efectivo el próximo 31 de diciembre y, pese a su salida, el ejecutivo continuará ligado a la empresa en calidad de asesor.

Tras la renuncia, el directorio acordó por unanimidad designar a Jaime Munita como nuevo gerente general de Patio Comercial a partir del 1 de enero de 2026.

En el documento, la compañía expresó su agradecimiento y reconocimiento a Manríquez “por su gran aporte al desarrollo” de la sociedad, y destacó que Munita “cuenta con un amplio conocimiento de la empresa”, lo que justificó su nombramiento.

El actual CEO de Grupo Patio tiene una extensa trayectoria en la industria financiera: fue director ejecutivo de la antigua Celfin Capital -adquirida por BTG Pactual-, gerente general del Banco Corpbanca en Colombia, country head de Compass Group en Chile, y antes de incorporarse a Patio se desempeñó como gerente general de AFP Capital.

El aterrizaje en Capital Advisors

La salida de Manríquez no fue casual. En la mañana del martes, Capital Advisors, gestora especializada en activos alternativos con más de US$ 3.000 millones administrados en Chile y Estados Unidos, anunció la incorporación de Pablo Manríquez como nuevo socio de la firma, quien asumirá el liderazgo del área inmobiliaria.

En este rol, Manríquez estará a cargo de la gestión de los fondos y proyectos inmobiliarios actuales del grupo, así como de la búsqueda y estructuración de nuevos negocios y oportunidades de inversión para los clientes de Capital Advisors, detalló esta firma. "Su llegada refuerza la estrategia de crecimiento de la administradora en un sector clave para su portafolio", explicaron en un comunicado.

El nuevo fichaje es ingeniero comercial y MBA de Darden School of Business y cuenta con una vasta trayectoria en la industria. "Durante 12 años en Grupo Patio, llegó a desempeñarse como gerente general de Patio Comercial, liderando un ciclo de expansión que le permitió al grupo pasar de 39 activos en Chile, a un portafolio de 155 activos distribuidos en Chile, Perú, México y Estados Unidos. Su experiencia abarca desarrollo, asset management, adquisición de activos y construcción de plataformas de inversión a escala regional", resaltó Capital Advisors.

Fernán Gazmuri, socio y director AGF de Capital Advisors, resaltó que "estamos muy contentos con la incorporación de Pablo. Su visión estratégica, capacidad de gestión y experiencia en la industria inmobiliaria serán fundamentales para seguir consolidando nuestra presencia en activos alternativos y para capturar nuevas oportunidades en los mercados donde estamos presentes".

La gestora es una de las principales administradoras de activos alternativos del país, con presencia en los sectores inmobiliario, energía e infraestructura. Solo en los últimos meses, la firma concretó la adquisición de Mall Sport, la compra de Muelles de Penco, y lanzó, en asociación con Grupo Patio, un fondo de desarrollo de centros comerciales vecinales, con la participación de inversionistas institucionales y family offices.

"Capital Advisors ha demostrado una gran capacidad para identificar oportunidades y construir proyectos inmobiliarios de largo plazo. Tuve la oportunidad de conocerlos y trabajar con ellos desde mi rol en Grupo Patio y en esta nueva etapa mi foco será aportar experiencia y mirada estratégica para seguir ampliando la plataforma y generar nuevas alternativas de inversión que respondan a las necesidades de nuestros clientes", destacó Manríquez.