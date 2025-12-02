Cencosud se rinde ante Municipalidad de Vitacura y pone fin a su mall tras revés regulatorio
La Seremi de Transportes invalidó un informe vial esencial para el proyecto, decisión que dejó sin sustento su evaluación ambiental.
A pesar de que la idea de construir un centro comercial en Vitacura estuvo por años en los planes del fundador de Cencosud, Horst Paulmann, fue recién en 2024 cuando la iniciativa comenzó a tomar forma. Ese año, el holding ingresó a evaluación ambiental un proyecto para levantar un mall a pasos del colegio Saint George´s.
Sin embargo, desde el primer día la propuesta enfrentó una fuerte oposición, tanto de vecinos del sector como de autoridades locales. Con ese escenario sobre la mesa, la compañía anunció la tarde del martes que su filial Cenco Malls decidió no seguir adelante con la iniciativa.
La razón de fondo fue la decisión de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (Seremi) de la Región Metropolitana, que hace algunos días resolvió invalidar el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) del proyecto Cencosud Shopping Vitacura.
Cenco Malls explicó que este informe es un requisito esencial para iniciar la construcción, por lo que su invalidación “afectó grave y decisivamente la evaluación ambiental en curso”, dejándola sin sustento.
Aunque tras la decisión de la Seremi la compañía informó que estudiaría alternativas para sacar adelante la iniciativa, finalmente ninguno de esos caminos prosperó. “Por todo lo anterior, el proyecto no puede ejecutarse”, señaló la empresa.
El holding lamentó profundamente la resolución de la autoridad, especialmente porque -subrayaron- el IMIV había sido aprobado hace 16 meses. “Durante todo este tiempo, la compañía cumplió de manera diligente con cada solicitud. Sin embargo, la Seremi optó por anular el permiso argumentando errores que, paradójicamente, provienen de su propia conducción del procedimiento”, indicó Cenco Malls en un comunicado.
Ahora, el grupo de la familia Paulmann invitó a la empresa dueña de los terrenos a dialogar sobre la mejor forma de cerrar la tramitación del proyecto y sus permisos, instancia que debería concretarse en los próximos días.
“Queremos agradecer a todos quienes participaron en esta iniciativa y reiterar nuestro compromiso de seguir impulsando proyectos que generen valor para nuestros clientes, colaboradores y las comunidades donde estamos presentes”, concluyó la firma.
