Megaoperativo de PDI junto con FBI allana galpones de Zofri y desbarata red ligada a mafia china que defraudó más de US$ 200 millones

La organización criminal dedicada a estafas mediante plataformas de inversión afectó a más de 400 víctimas, la mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses. El procedimiento comenzó durante la madrugada de este viernes y movilizó a más de 500 detectives que ejecutaron 73 órdenes de entrada y registro.

Un megaoperativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desbaratar en Iquique una organización criminal dedicada a estafas mediante plataformas de inversión, en una indagatoria que contó con la cooperación del FBI de Estados Unidos y que, hasta ahora, suma más de 400 víctimas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses y montos defraudados que superan los US$ 200 millones.

El procedimiento comenzó durante la madrugada de este viernes y contempló allanamientos simultáneos en distintos puntos de Iquique, incluidos los condominios Archipiélago Las Antillas, Mar Egeo y al menos tres galpones ubicados en el recinto amurallado de Zofri. En total, se ejecutaron 73 órdenes de entrada y registro, en un despliegue que movilizó a más de 500 detectives de la PDI.

La fiscalía confirmó la detención de 38 personas, varios de ellos de nacionalidad china, quienes serán formalizados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal. De ese total, al menos 15 corresponderían a usuarios de la Zona Franca. Además, se identificaron 112 sociedades comerciales presuntamente involucradas en el esquema.

Impacto en la Zona Franca

Los allanamientos en el recinto amurallado de la Zofri generaron preocupación en el sistema logístico y comercial en un contexto marcado además por episodios de congestión y saturación en el puerto de Iquique.

Desde la administración de Zofri, el Gerente General Felipe Albistur explicó que, tras los requerimientos del Ministerio Público, “como administración bloqueamos a los usuarios en forma inmediata para dar respuesta oportuna a los requerimientos de la Fiscalía”. Añadió que la entidad se encuentra fortaleciendo sus herramientas de control, indicando que “nosotros estamos trabajando en un sistema informático que tiene todo en línea justamente para poder visualizar en forma oportuna este tipo de situaciones”.



En relación con las empresas involucradas, sostuvo que “estamos en permanente revisión de este tipo de empresas, que son empresas de papel, estamos invirtiendo en mejores sistemas a fin de prevenir este tipo de situaciones, si ellos quieren volver al sistema franco, nosotros tenemos un proceso en el cual chequeamos todas las sociedades, todos los socios y detectamos a socios que han tenido problemas con la justicia”, detallando que se trata de alrededor de 15 usuarios.



Sobre el operativo y sus efectos en la confianza del sistema franco, el gerente general comentó que “veo de forma positiva lo que está pasando. Hay que entregar confianza y este operativo es positivo en ese sentido, porque muestra que Zona Franca está velando para que estas malas prácticas no se desarrollen en Zofri. No queremos trabajar con malos usuarios, no nos interesa tener este tipo de usuarios, por lo que vamos a colaborar con la fiscalía en todo lo que estime pertinente. Hemos modernizado nuestros sistemas informáticos y veo esto con muy buenos ojos. Es una muy buena señal de confianza, que demuestra que Zofri es una zona segura, que entrega garantías a quienes quieren invertir acá y que se proyecta hacia el futuro con altos estándares”.



Felipe Albistur, gerente general de Zofri.

Investigación internacional y flujos millonarios

La indagatoria se originó tras una alerta del FBI, luego de denuncias presentadas por personas que aseguraron haber sido inducidas a realizar inversiones a través de plataformas digitales, bajo la promesa de altos retornos. Según los antecedentes recabados, los fondos eran transferidos a Chile mediante distintas entidades bancarias para luego ser canalizados entre empresas relacionadas.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que “aquí ha habido una defraudación de ciudadanos, en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, para luego traspasarlos de una empresa a otra”, agregando que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.

Hasta Iquique llegó el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien destacó que el caso es resultado de un trabajo coordinado entre el FBI, la PDI y el Ministerio Público, calificándolo como una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en materia de delitos económicos transnacionales.

Por su parte, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, subrayó la magnitud de las operaciones detectadas. “Lo llamativo de esto es que hay cobros de cheques por US$ 400 mil y US$ 500 mil. Una misma persona, representando a varias otras, pudo haber cobrado más de US$ 1 millón en una misma sucursal bancaria el mismo día”, indicó.