FNE allana el camino para desembarco de Cencosud en Chiloé y cadena puede alquilar cuatro locales en la zona

El retailer negocia arrendar a largo plazo los recintos ubicados en las comunas de Ancud y Castro, en la isla grande, además de Calbuco.

Hace algunas semanas se conoció que Cencosud tenía planes para seguir expandiéndose en el país, apostando al sur y, específicamente, a la isla de Chiloé. Y este jueves recibió una señal clave, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación, allanando el camino para que el holding de la familia Paulmann despliegue su estrategia en la zona.

Según informó el organismo fiscalizador, el retailer negocia el arrendamiento de largo plazo de cuatro locales comerciales ubicados en Ancud y Castro, en la Isla Grande, además de un inmueble en Calbuco. La operación motivó la apertura de una investigación bajo la figura de análisis de una operación de concentración.

Los inmuebles pertenecen a Inmobiliaria e Inversiones Veliche SpA y a Sociedad Comercial Tenaum SpA. De acuerdo con lo constatado por Diario Financiero, detrás de ambas compañías está la familia Coñuecar, un histórico clan empresarial del sur cuyas actividades incluyen la administración del Terminal de Castro y la cadena de Supermercados O’Higgins.

Aunque la transacción aún no define qué formato aterrizará finalmente en la isla, fuentes cercanas al proceso -que pidieron reserva de identidad- comentaron que Cencosud no ha zanjado cuál será la marca que se instalará en Chiloé. No obstante, por las características y el tamaño de los terrenos, todo indica que se trataría de locales bajo el formato Santa Isabel.

Tras algunos días de análisis, la FNE concluyó que “la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los segmentos analizados”, por lo que aprobó el arrendamiento.

En su resolución, el organismo detalló que pudo comprobar que Cencosud no participa ni proyecta participar, ni directa ni indirectamente, en actividades que generen un traslape horizontal en la industria supermercadista dentro de los mismos mercados relevantes geográficos en los que operan los locales objeto de la operación.

Además, la FNE sostuvo que la incorporación de cuatro locales mediante esta transacción no implica un cambio relevante en la estructura del mercado aguas arriba de aprovisionamiento a supermercados, despejando así el riesgo competitivo asociado.

El plan de Cencosud

Este movimiento se enmarca en una estrategia de crecimiento más amplia que el grupo viene ejecutando en Chile. Tal como adelantó este medio, la compañía ha intensificado la búsqueda de nuevas ubicaciones fuera de la Región Metropolitana, con un foco especial en el sur del país.

Uno de los hitos recientes de este nuevo apetito fue la adquisición de un terreno en Villarrica, cerrada hace algunos meses, donde el grupo planea desarrollar un proyecto comercial. A ello se suma, según fuentes del mercado, la exploración de un eventual desarrollo en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

La ofensiva, no obstante, no se limita a las regiones australes. Cencosud también mantiene el radar activo en Concón, en la Región de Valparaíso, y en distintos puntos de la capital. Entre ellos, destacan terrenos en Las Condes, Huechuraba y Buin, además de un proyecto en evaluación en Vitacura, frente al centro comercial Alto Las Condes.