Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

"Compra en diciembre y sale en mayo": la regla de oro de las bolsas adaptada al IPSA, según Bci

“Los meses de noviembre y diciembre suelen estar asociados a un rally de fin de año, impulsado por la gestión de portafolios institucionales, el optimismo festivo y el cobro de bonos”, explicó el subgerente de estrategia de Bci Corredor de Bolsa, Alexis Osses.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 13 de agosto de 2025 a las 09:58 hrs.

mercado bursatil Bolsa chilena accionistas inversiones Sofía Fuentes
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Walmart Chile gana “en todas sus partes” disputa con Unimarc que denunció competencia desleal en campaña “Total + bajo”
2
Economía y Política

El SII sube la vara y fortalece el control de ventas realizadas a través de plataformas extranjeras
3
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
4
Empresas

El fondo escocés Baillie Gifford apostó por SQM en plena caída de precios del litio: “Tiene resiliencia y potencial alcista”
5
Empresas

Falabella triplica utilidades en el primer semestre de 2025 y ya gana más que durante todo 2024
6
Economía y Política

Kast en seminario de Moneda Patria Investments: “Es muy difícil crecer al 4%, pero se puede hacer. Ya hemos visto la fórmula”
7
Mercados

Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a julio
8
Mercados

Exintegrante de la mesa técnica de pensiones advierte que el SIS “está en una encrucijada crítica”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete