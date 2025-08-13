Arauco registra pérdidas por US$ 10 millones en el primer semestre y apunta a incertidumbre económica por aranceles de EEUU

Al finalizar la primera mitad del actual ejercicio, la firma aseguró que "los mercados en general continúan con una demanda débil debido a la baja actividad económica, alta incertidumbre por temas geopolíticos y la inestabilidad que traen las posibles tarifas de EEUU".

Arauco -el brazo forestal del grupo Angelini- anunció una pérdida de casi US$ 10 millones al cierre del primer semestre, comparado con la utilidad de US$ 140 millones en el mismo período del año pasado.

A su vez, los ingresos ordinarios acumulados alcanzaron unos US$ 3.056 millones al 30 de junio de este año, inferiores a los US$ 3.189 millones del inicio de 2024.

En esa línea, la compañía indicó en su análisis razonado que “este año los mercados se ven afectados por las incertidumbres económicas originadas por las amenazas, prorrogas y negociaciones entre EEUU y el resto del mundo respecto a la aplicación de aranceles”.

Dicho esto, la firma agregó que -en específico- “la facturación del segundo trimestre en comparación con el mismo trimestre del 2024 se vio afectada por menores precios" Asi, pese a que el volumen facturado aumentó 14%, la facturación total bajó 4,5% por los menores precios. "La mayor incidencia en este resultado es la baja en el precio de la celulosa blanca de fibra corta. En el caso de la fibra larga, los menores precios no tienen un efecto muy significativo y en celulosa textil el precio promedio es mayor”.

Con respecto al mercado de madera aserrada, la empresa sostuvo que las ventas del segundo trimestre fueron mayores a las de igual lapso de 2024, "principalmente por una mejora en ventas de algunos mercados". No obstante explicó que “los mercados en general continúan con una demanda débil, debido a la baja actividad económica, alta incertidumbre por temas geopolíticos y la inestabilidad que traen las posibles tarifas de EEUU".