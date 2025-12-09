IATA: Aerolíneas se preparan para obtener ganancias récord en 2026 a pesar de los problemas en la cadena de suministro

El impulso se verá apoyado por un crecimiento económico estable, una menor inflación, un dólar más débil y la disminución de los costos del combustible.

Las aerolíneas globales prevén obtener US$ 41.000 millones en ingresos netos el próximo año, cuando esperan que 5.200 millones de pasajeros vuelen en las compañías. Sin embargo, estos récords serían aún mayores si la industria superara los persistentes problemas en la cadena de suministro, según el principal grupo internacional de la industria.

Las perspectivas de ganancias representan un aumento del 4% con respecto a los US$ 39.500 millones de este año, según informó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) el martes en su pronóstico anual. Este impulso se verá apoyado por un crecimiento económico estable, una menor inflación, un dólar más débil y la disminución de los costos del combustible, según el grupo.

Europa registró el mejor desempeño financiero en 2025, con las aerolíneas de bajo costo expandiéndose a tasas de dos dígitos y superando a las aerolíneas de servicio completo en margen de beneficio. América del Norte, generalmente clasificada como la región más rentable, cedió esa posición debido al estancamiento del crecimiento en medio de aranceles, políticas migratorias más estrictas y un cierre gubernamental, según la IATA. Se proyecta que Asia Pacífico experimentará el mayor crecimiento en demanda y capacidad el próximo año, impulsado por una clase media más próspera y una mayor actividad turística.

"Existe un claro reconocimiento de la necesidad de proporcionar la infraestructura necesaria para que la industria crezca", declaró el director general de la IATA, Willie Walsh, en un evento en Ginebra.

El líder en términos de márgenes de beneficio neto es Oriente Medio, afirmó Marie Owens Thomsen, economista jefe y vicepresidenta sénior de sostenibilidad de la IATA. La demanda de pasajeros es sólida, impulsada por el tráfico de larga distancia, las inversiones en infraestructura y las expansiones de las aerolíneas con hubs.

Añadió que sigue siendo muy difícil para las aerolíneas africanas obtener beneficios debido a la fragmentación de políticas y el aumento de los costes del combustible.

Demora en entrega de aviones

Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, las guerras en Oriente Medio y Ucrania, y la limitada cadena de suministro contribuyeron a incrementar los costos para las aerolíneas este año, según la IATA.

Las aerolíneas están esperando más tiempo para recibir las entregas de aviones y, en consecuencia, están operando aviones más antiguos durante más tiempo, explicó Stuart Fox, director de operaciones técnicas y de vuelo de la IATA. Los aviones nuevos también están tardando más en certificarse.

El grupo revisó previamente el objetivo de beneficios de la industria para 2025 de US$ 36.600 millones a US$ 36.000 millones, citando las tensiones comerciales y la débil confianza del consumidor que afectaron a las ganancias de las aerolíneas.

La IATA espera que los márgenes de beneficio de la industria sean del 3,9% el próximo año, el mismo nivel registrado en 2025. Se prevé que los ingresos de la industria alcancen los 1,053 billones de dólares, dijo el grupo.

“Seguimos operando en una industria con márgenes netos inferiores al 4%”, afirmó Walsh.

Walsh expresó su decepción por el ritmo de progreso en la producción sostenible de combustible de aviación, así como por los problemas con el control del tráfico aéreo que han provocado cancelaciones de vuelos.