Socios de Weg AGF separan aguas tras diferencias internas y minoritarios buscan quedarse con gestora

Firmaron un acuerdo para adquirir la totalidad de la compañía a Fernando Gardeweg y Eduardo Escaffi. Distintas visiones de negocios habrían motivado el quiebre.

La Administradora General de Fondos (AGF) Weg vive momentos de cambios. A inicios de esta semana, los fundadores de la administradora, Fernando Gardeweg y Eduardo Escaffi, acordaron vender su participación en la gestora a los socios minoritarios de la compañía Jaime Bulnes y Guillermo Arriagada.

El movimiento propietario fue informado al mercado a través de un hecho esencial, que precisó que las sociedades Inversiones Santa Ruta SpA, Asesorías e Inversiones Arriagada Limitada y Oregon SpA (ligadas al bloque Bulnes-Arriagada) pasarían a poseer el 100% de la gestora, a través de la compra de las acciones que tienen en esta Inversiones Playa Socos Limitada, Inversiones Playa Tongoy S.A. y Asesorías e Inversiones Saladino SpA, vinculadas a Gardeweg y Escaffi.

En el mismo documento, se anunció que Volcom Servicios Financieros SpA -ligada a José Miguel Bulnes (55%) y Felipe Larraín Aninat (45%)- llegó a un acuerdo para adquirir al menos el 50% de Weg AGF. De esta manera, actuarían como nuevos socios de Bulnes y Arriagada.

La operación de venta a Volcom está sujeta a condiciones suspensivas, entre las que se encuentran la realización de un due diligence de la AGF y de sus fondos.

La transacción estableció que, si Bulnes y Arriagada no realizan el pago íntegro por el 100% de la gestora o si la compra no se completa el 1 de septiembre, Gardeweg y Escaffi podrán adquirir la totalidad de Weg AGF, y los primeros se retirarían de la malla propietaria de la compañía.

“En dicho caso, el cierre de la transacción deberá verificarse a más tardar el 16 de octubre próximo”, concluyó el hecho esencial.

Diferencias entre socios

La noticia fue comunicada a los aportantes de los fondos de Weg este martes. De acuerdo a lo informado, la separación de aguas se habría dado por diferencias entre los socios y sobre cómo continuar con el negocio.

Sin embargo, versiones extraoficiales apuntaron a un quiebre más profundo, derivado de la compra de Central Ventanas por parte de Weg Capital, sociedad relacionada al grupo, en septiembre del año pasado.

El enfrentamiento llevó a Bulnes y Arriagada a dejar el día a día de la AGF y salir de Weg Capital.

Ante el escenario, si bien se intentaron aplicar medidas mitigatorias -como la inclusión de directores independientes en representación del bloque que se marginó de las operaciones-, la salida quedó clara: alguno de los grupos tendría que pagar la retirada del otro.

La primera oferta llegó hace aproximadamente un mes, cuando Gardeweg y Escaffi ofrecieron comprar la participación a Arriagada y Bulnes. Sin embargo, ambas partes decidieron revertir la operación, y los últimos tomar la posición de compradores.

De esta manera, el bloque Bulnes-Arriagada salió a buscar un socio para la transacción, proceso que los llevó a generar un acuerdo con Volcom para transformarse en accionistas de Weg AGF. El vínculo, en tanto, lo habría realizado Bulnes, primo hermano del socio de la firma elegida, José Miguel Bulnes.

De concretarse la operación, Volcom tomará el 100% de la gestión de fondos de Weg AGF, mientras que Bulnes y Arriagada retomarían los roles de directores en la gestora y realizarían las labores comerciales. Pese a la operación, ambas se mantendrán como administradoras independientes.

Foco en deuda, inmobiliario y energía

En febrero, Weg AGF cumplió una década en el mercado. Fundada en 2015 por Fernando Gardeweg y Eduardo Escaffi, históricos ejecutivos de Enersis y Endesa que aquel año dejaron la compañía tras más de 10 años de trayectoria en ella.

A la AGF, se sumaron como socios al exLarrainVial, Felipe Bosselin (hoy socio de Avante), y los exCredicorp, Guillermo Arriagada y Jaime Bulnes.

Así, con Gardeweg -encargado del backoffice de la gestora- y Escaffi -generación de nuevos negocios- a la cabeza, Weg AGF se perfiló como un actor especializado en el mundo de los alternativos, especialmente en las inversiones reales.

Posee fondos de deuda privada inmobiliaria -a través de mutuos hipotecarios y leasing- y en la gestora chilena de bienes raíces en EEUU, Andes STR. Además, Weg opera con un fuerte foco en el sector energético, con un vehículo dedicado a la generación de energía fotovoltaica y operaron brevemente como el fondo dueño de Guacolda, tras vender su 100% a Capital Advisors.

Factor Sartor

Antes de anunciar el plan de separación de aguas, Weg hizo noticia al entrar como un actor clave en medio del Caso Sartor. La gestora fue elegida por los aportantes para la administración de tres fondos inmobiliarios de Sartor AGF, intervenida por el regulador.

La firma se hará cargo de los vehículos que poseen inversiones en centros comerciales, oficinas y un edificio en Miami, Estados Unidos.