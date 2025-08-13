Accionistas de Latam solicitan una tercera venta secundaria de títulos de la compañía aérea
"La implementación de dicha venta secundaria está sujeta a ciertos factores, incluyendo condiciones de mercado", dijo Latam en un hecho esencial.
El grupo Latam Airlines informó el miércoles que recibió una solicitud para proceder con una tercera venta secundaria de acciones en Estados Unidos y otras jurisdicciones fuera de Chile, que sigue a una que se materializó hace casi dos meses, en el marco del Acuerdo de Derechos de Registro (RRA, por su sigla en inglés) del plan de reorganización del Capítulo 11, por parte de exacreedores hoy accionistas de la empresa.
"La implementación de dicha venta secundaria está sujeta a ciertos factores, incluyendo condiciones de mercado", dijo Latam en un hecho esencial. "A la fecha la Sociedad no tiene certeza de la fecha en la cual dicha venta secundaria podría tener lugar".
Agregó que aunque no existe certeza sobre la fecha en la que podría tener lugar la Tercera Venta Secundaria bajo el RRA, "con esta fecha la Compañía presentará ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, los documentos necesarios para colaborar con los accionistas vendedores".
