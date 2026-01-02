Disney versus Zapping: disputa marcaria llega hasta la Corte Suprema
La disputa por la inscripción de la marca Zapping llegó ante la Corte Suprema. Disney Enterprises, asesorada por el estudio de abogados Silva, logró que el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) acogiera su oposición al registro de la mencionada marca, solicitada por la empresa chilena de servicio de cableoperador por internet.
El TPI revocó una sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (que en primera instancia había otorgado la mentada marca) y denegó el registro solicitado.
En su defensa, Disney dijo que Zapping tiene plena coincidencia gráfica y fonética con su marca The Zapping Zone, de la cual, destacó, es titular en Chile y el extranjero, y que la usó para un programa emitido por Disney Channel.
Zapping SpA dijo que la resolución del TPI es errónea y arbitraria, por lo que pidió a la Corte Suprema revocar el fallo de dicho tribunal y le otorgue el registro de la mentada marca. “Se ha presumido una confundibilidad inexistente, ignorando la coexistencia pacífica entre las marcas ‘Zapping TV’ y ‘The Zapping Zone’ en clase 41 desde el año 2019, así como el uso real y efectivo de la marca solicitada en el mercado chileno desde 2017”, sostuvo la firma, asesorada por el estudio de abogados Alessandri. Además, afirmó que la marca oponente corresponde a un programa televisivo cuya última emisión data del año 2012 en el canal Disney Channel, que actualmente no existe, lo que evidencia la falta de uso real y efectivo del signo en el mercado chileno.
