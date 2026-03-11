Juan Sutil: "El Gobierno del Presidente Kast va a ordenar la casa (...) y va a ir limpiando lo que se ha ido ensuciando a través de malas políticas públicas"

A juicio del empresario, es necesario que ciertas medidas de reactivación económica busquen la estabilidad del mercado de capitales y financiero, para que así se gatille un financiamiento de largo plazo en el país.

En el mundo empresarial se ha generado una expectativa de que la llegada de José Antonio Kast a La Moneda marque el inicio de un nuevo ciclo para el país, respecto del cual esperan que a Chile “le vaya mucho mejor”. Así lo afirmó el empresario Juan Sutil en conversación con Diario Financiero, al margen de la ceremonia en la que el nuevo mandatario se colgaba por primera vez la banda presidencial.

El extimonel de la CPC aseguró estar confiado de que esta nueva administración logrará volver a ordenar institucionalmente el país, entregando mayor estabilidad para que los trabajadores puedan “seguir trabajando por Chile”.

- ¿Qué cambios cree que son sustanciales para que el país vuelva a la estabilidad económica de la que habla?

- El hecho de que haya un cambio de Gobierno cambia las expectativas en el mediano plazo, pero lo importante es que esas expectativas se vayan materializando en políticas públicas que den estabilidad. El Gobierno del Presidente Kast sin ninguna duda va a ordenar la casa; partiendo por el presupuesto de la nación, la correcta asignación de gasto, y de alguna manera va a ir limpiando lo que se ha ido ensuciando durante el tiempo a través de malas políticas públicas. Es demasiado importante también que todas las medidas velen por la estabilidad del mercado de capitales y del mercado financiero para que ellos puedan actuar y financiar en el largo plazo.

Acá tenemos que volver a focalizarnos en quienes más lo necesitan, tenemos que volver a la cultura que nos une, y no a la que nos desune. Tenemos que volver a promover nuestros valores patrios, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y no pornografía, como ocurrió en el gobierno pasado.

- Para llevar adelante estas medidas se requieren acuerdos con la oposición. ¿Cree que habrá espacio para el diálogo?

- Yo no tengo ninguna duda que van a lograr avanzar. La nueva administración ha comprometido una cantidad enorme de medidas que destraban la inversión desde el punto de vista administrativo, como eliminar muchos permisos sectoriales, y a mí no me cabe ninguna duda que van a lograr ese objetivo con bastante rapidez. Ya hay trabajos previos para que eso ocurra.

Hoy están todas las condiciones políticas de disposición del Ejecutivo, ahora lo que hay que hacer es conquistar los corazones del Legislativo para que se pueda avanzar más rápido en todas las legislaciones que permitan ir acompañando este proceso de la mejor forma posible.

- ¿La llegada de Jorge Alessandri a la presidencia de la Cámara de Diputados ayuda -como usted plantea- a conquistar el ámbito legislativo?

- Jorge Alessandri es un gran parlamentario; es un abogado serio, representa valores y principios que el país necesita para todo lo que estoy diciendo. Estas condiciones y mayorías que se han logrado dan un buen augurio de que podemos juntar los votos para ir haciendo las reformas que el país necesita. Incluso las contra reformas, como en materias tributarias. Como dijo el propio Presidente Kast, el éxito de este Gobierno es la continuidad del sector, hay que trabajar para eso, porque este sector es el que le ha dado prosperidad a Chile. Si se ve lo que ha pasado con lo que ha ofrecido la izquierda, finalmente termina destruyendo países. Los casos más dramáticos fueron Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte. Cuando el país tiene estabilidad, como lo tuvo en los últimos 30 años, el país avanza y se logran grandes acuerdos.

- ¿Cree que este escenario podría traducirse en una mayor inversión en el país?

- Por supuesto que sí. Lo que yo entiendo es que las autoridades del nuevo Gobierno quieren realizar un ajuste tributario que permita ir encontrando en el tiempo competitividad. Cuando se tiene competitividad tributaria, por supuesto que los proyectos en Chile son mucho más rentables. Esas condiciones hay que irlas construyendo o más bien dicho reconstruyendo.

Cable chino

- ¿Cómo evalúa las decisiones que se han tomado respecto de la polémica por el cable chino?

- Los hechos van confirmando que fue un error. Nosotros tenemos relativamente solucionado el problema, porque tenemos el cable de Humboldt que va a Australia, y con eso tenemos conectividad con Asia. Por lo tanto este tema está resuelto.

- Siendo un empresario chileno con negocios en ambos países, ¿cómo le afecta esta situación?

- Uno de los principales errores que cometió el Presidente Boric es que puso sus opiniones personales o convicciones por encima de los intereses del país. Chile es un país pequeño que está en un extremo del mundo, es un país que es poco influyente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener políticas absolutamente pragmáticas, una mirada muy equilibrada, y estar fuera de la discusión. Chile tiene que volver a la política que existió a partir del retorno a la democracia, que era incentivar y hacer crecer los tratados internacionales para dar las condiciones necesarias para que lleguemos en mejor forma a los mercados, para que el mundo de la empresa pueda seguir creando valor y riquezas.

- ¿Cuál es su perspectiva respecto de que el Presidente Kast haya cancelado las reuniones bilaterales tras la polémica?

- No me puedo referir al tema porque no estuve ahí.

Crisis de seguridad

El miércoles, además de estar marcado por el cambio de mando, el foco público también se posó en Puerto Varas, luego de que el sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, recibiera un balazo mientras ejecutaba un procedimiento en la comuna, lo que lo dejó con muerte cerebral.

- ¿Cómo cree que este hecho dialoga con la llegada del Presidente Kast a La Moneda?

- Lamento mucho lo que ocurrió, especialmente por el carabinero y su familia, que estaba cumpliendo con su deber. Esto confirma el desafío que tiene el Presidente Kast y el nuevo Gobierno en materia de seguridad y orden público. Lo que tenemos acá es un caso de orden público que además atenta contra la seguridad del país. Y de alguna forma el Presidente Kast ha sido elegido con una amplia mayoría del país para que esto se enfrente y se resuelva. Y con mucha razón, porque no puede ser tolerable situaciones como lo que ocurrió hoy día.

- ¿Las medidas impulsadas en materia de seguridad van en el camino correcto?

- La nueva administración puso sobre la mesa una combinación de muchas medidas, como enfrentar la frontera o la ampliación de cárceles, que les tengo confianza. Tengo confianza además en que se lleven adelante.

- ¿En estos cuatro años, y con estas medidas, cree que puede haber un cambio relevante en este ámbito?

- Sí. Pero para eso pienso que el cambio tiene que ser bastante evidente desde un inicio. Sin embargo, este es un problema también cultural, porque el progresismo llevó a que nuestra legislación sea muy garantista. Esto también tiene que ser enfrentado en el mediano y largo plazo, porque de lo contrario los delincuentes van a seguir operando. Cuando se aprueban leyes que realmente generan impacto y consecuencias, se acaban gran parte de los problemas. Acá se tiene que lograr que vuelva a existir tribunales institucionales de las Fuerzas Armadas que juzguen los actos de sus funcionarios de acuerdo a las condiciones en las cuales ellos han sido preparados. Es muy importante para ellos sentirse protegidos, y es algo que no se ha abordado.