¿Quién es Jorge Alessandri, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados?
El diputado de la UDI comienza su último periodo parlamentario en esta corporación, y quienes lo conocen mejor aseguran que está “muy bien preparado” para su nuevo desafío.
Depositario de un nombre tradicional en nuestro país -en su extensa familia ha habido dos presidentes de la República-, todo indica que también pasará a la historia por mérito propio.
Se trata del flamante nuevo titular de la Cámara de Diputados, Jorge Iván Alessandri Vergara, nacido en Santiago el 08 de junio de 1979, sobre quien se especula -tanto en su partido, la UDI, como en otras colectividades- que tiene aspiraciones de seguir los pasos de los exmandatarios, Arturo Alessandri Palma y Jorge Alessandri Rodríguez.
Es uno de los seis hijos del abogado y exdiputado y fundador de Renovación Nacional (RN), Gustavo Alessandri Valdés, y de la periodista María Constanza Vergara, e igual que su hermano Felipe (RN) -actual alcalde de Lo Barnechea que antes lo fue de Santiago-, siguió los pasos de su padre en política. Está casado con la abogada Teresita García de la Huerta, con quien tiene tres hijos.
Estudió en el Colegio Internacional Nido de Águilas y posteriormente la carrera de derecho en la Universidad de Los Andes. Ha fundado diversas empresas, por lo que es considerado un emprendedor por quienes lo conocen. En 1992, mientras cursaba enseñanza media, recibió el premio international Academic Award, otorgado por el entonces Presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Muchos años después, en 2009, esa faceta de emprendedor llamó la atención en el país y fue destacada por Diario Financiero, medio que le entregó el premio al Negocio Más Innovador del año 2009, por su Empresa Recreo S.A.
Longueira lo motivó a militar en la UDI
En el ámbito político, milita en la UDI desde hace casi 20 años motivado por el carisma de Pablo Longueira y representa al distrito 10 en la Cámara Baja (Santiago, Providencia y San Joaquín, entre otras comunas); durante la presidencia del exministro de Justicia Hernán Larraín, Alessandri asumió la prosecretaría del gremialismo.
Pero, antes de llegar a la Cámara, fue concejal de la comuna de Santiago y, luego, durante el primer mandato del exPresidente Sebastián Piñera, este lo invitó a trabajar con él como asesor presidencial de la República de Chile. Ejerció hasta 2014 el cargo de director de Programación adjunto del Presidente, miembro del gabinete y encargado de las actividades presidenciales dentro y fuera del país.
Ese período, según ha comentado el propio Alessandri, fue de un “tremendo” aprendizaje.
Después aterrizó en la Cámara, en 2018, y se ha reelegido hasta la actualidad en que inicia su tercer y último periodo, una de las razones por las que la UDI lo habría nominado para la presidencia de la institución. Sin embargo, también influyó el que sea uno de los parlamentarios más respetados por sus adversarios políticos, pues lo consideran “serio” y estiman que “es una persona con la que se puede conversar”.
Aunque algunos lo consideran “parco” en su actuar, quienes lo conocen más de cerca, aseguran que tiene “mucho sentido del humor” y están convencidos de que está “muy bien preparado” para el desafío que asumió desde este miércoles.
Alessandri ha integrado y encabezado las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana. A esta última se puede haber sentido inclinado -bromean algunos que han compartido con él en esa instancia- debido a que desde el año 2005 es alguacil de Carabineros de Chile; y desde mucho antes (el año 1996) es voluntario del Cuerpo de Bomberos de Algarrobo.
