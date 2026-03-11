"Bien jugada" y "matea": Así es Paulina Núñez, la empoderada nueva presidenta del Senado
Estando en la universidad ingresó a militar en Renovación Nacional (RN) y siendo diputada conoció a su marido Cristián Monckeberg.
Cómo una mujer “segura de sí misma” y que “trabaja por conseguir sus objetivos, cuando cree que tiene la razón” definen a la nueva presidenta del Senado, Paulina Andrea Núñez Urrutia (RN), quienes la conocen. Nacida en Antofagasta el 30 de diciembre de 1982 -una de los tres hijos (dos mujeres y un hombre) del matrimonio formado por Guillermo Núñez y Ernestina Urrutia- y abogada de profesión, estudió en la Universidad Católica del Norte. Allí dio sus primeros pasos en política al ocupar la vicepresidencia del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de su casa de estudios y, paralelamente, ingresar a militar en Renovación Nacional.
Recién titulada, en el año 2009, tuvo un breve paso por el estudio jurídico Cariola, Diez, Pérez-Cotapos y Cia.
Antes de llegar al Senado tenía una larga trayectoria en el servicio público, donde comenzó ocupando el cargo de secretaria general ministerial de Gobierno de Antofagasta, durante el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera, ocupación que dejó en 2013 para lanzar su candidatura a la Cámara de Diputados en representación de su querida ciudad natal, resultando electa para el periodo 2014-2018 y luego reelecta por los siguientes cuatro años.
Fue justamente en la Cámara Baja donde la senadora y el exdiputado Cristián Monckeberg se conocieron -como ella misma recordó en su discurso de asunción a la presidencia del Senado- e iniciaron una relación que terminó en matrimonio el año 2018, producto del nació su hija Matilde.
Aterrizaje en el Senado
Mientras que durante su segundo periodo en la Cámara, Núñez comenzó a socializar, con algunos cercanos primero y luego más ampliamente en el partido, su intención de dar el salto al Senado. La entonces diputada estaba convencida de que debía iniciar una nueva etapa en su vida política y que estaba las condiciones para concretar ese desafío. Pese a las dudas en algunos sectores de RN de que lo conseguiría, se convirtió en una de los tres senadores de su región, debiendo competir contra 20 candidatos.
Pero su carrera parlamentaria ha ido en paralelo con su actuar dentro del partido, ya que habiendo estado en la directiva en más de una ocasión, en el año 2023 aspiraba a llegar a la presidencia de Renovación Nacional; sin embargo, el exsenador Rodrigo Galilea frustró sus intentos, ya que si bien la parlamentaria pasó a disputar la segunda vuelta con la primera mayoría de los votos no consiguió arrebatarle el cupo al actual timonel. Este fracaso, dicen en el partido, no la amilanó; al contrario, dejó el tema atrás y siguió adelante, que es otra de sus características -dice- “no se queda pegada”. “Es la típica mujer empoderada”, asegura un parlamentario de la oposición.
