Diputado Barría asegura que la DC, el PDG y el oficialismo sellaron acuerdo por la mesa y fuentes indican que si se confirman votos, Pamela Jiles estaría el primer año

“Se ha logrado un muy buen acuerdo entre la Democracia Cristiana, el PDG y, por supuesto, también el actual oficialismo”, indicó el parlamentario. Foto: Aton.

Según el legislador falangista “pronto” se dará a conocer oficialmente el contenido del consenso en torno a la testera e integración de las comisiones.

Aunque asegura que el acuerdo se dará a conocer próximamente, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Héctor Barría, anunció con bombos y platillos que el progresismo más el Partido de la Gente (PDG) alcanzaron un acuerdo administrativo para conformar la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, y las comisiones. Con lo que se descarta un acuerdo transversal con la derecha.

Esta tarde de lunes, cerca de las 17:30 horas, el parlamentario falangista anunció que la DC, el oficialismo y el PDG llegaron a un acuerdo, pese a que durante el fin de semana parecía que habían tambaleado las conversaciones sostenidas la semana anterior.

“Se ha logrado un muy buen acuerdo entre la Democracia Cristiana, el PDG y, por supuesto, también el actual oficialismo”, partió anunciando. Acto seguido, señaló que eso fue posible gracias a “mucha generosidad, mucho ánimo de construir, mucho ánimo de respetar sin ningún tipo de veto ni a partidos ni a personas”.

Desde el punto de vista de Barría ese es justamente el espíritu que debe primar en Chile para “no volver a una mirada divisionista”.

Promover la gobernabilidad

El legislador aseguró que “pronto” se dará a conocer “como corresponde, en algún punto de prensa” la información que adelantó. Y concluyó que “tenemos la voluntad de que esto pueda promover gobernabilidad en la Cámara de Diputadas y Diputados”.

Sin embargo, conocedores de las negociaciones confirman que el primer año, que comienza este miércoles 11 de marzo, será para la diputada del PDG Pamela Jiles, tal como se había conversado la semana pasada. Pero, adicionalmente, se le habría entregado a la colectividad de Franco Parisi también el cuarto año del periodo 2026-2030.

No obstante, el sector aún no puede cantar victoria, porque si bien al contabilizar al oficialismo, más la DC completan 64 diputados y más el PDG sumarían 78 –justo el quorum que se requiere para aprobar el nombre del candidato a presidir la Cámara-. Incluso podrían estar tranquilos de alcanzar la meta, llegando a 79 diputados, si se agrega a este sector el independiente Carlos Bianchi, que en esa calidad integró la bancada PPD, en el actual periodo.

Sin embargo, estos días Bianchi ha dado señales de respaldar un acuerdo amplio y transversal con las fuerzas de la derecha; algo similar ha ocurrido con Jaime Mulet, quien además está molesto porque no hay una salida legislativa para salvar a su partido de la disolución, al menos hasta ahora. Por lo que ya habría sólo 77 votos para el oficialismo; Tomás Hirsch también ha dado señales de no votar por Pamela Jiles, y caen a 76 votos; por último, también existen dudas respecto del apoyo del independiente René Alinco.

Mientras que al otro lado, donde tienen 76 votos y esperan poner a Agustín Romero en la testera, podrían atraer a Bianchi, Mulet y Alinco. Y de ser así ganarían la mesa y las comisiones más influyentes.