Diputados de RN organizan intensa jornada de trabajo con ministros sectoriales del gobierno entrante
Entre quienes asistirán al encuentro, se cuenta al dueño de casa, futuro ministro de la Segpres, el RN José García Ruminot.
Una reunión de trabajo algunos ministros sectoriales de la administración entrante, liderada por el presidente electo José Antonio Kast, organizaron los diputados de Renovación Nacional (RN). El objetivo de la cita, que se prolongará toda la jornada, es conocer las propuestas de las futuras autoridades y presentarles una minuta de trabajo.
Según explicó el diputado Diego Schalper –quien asumirá como jefe de la bancada de diputados del partido el 11 de marzo-, esta minuta, además de los proyectos de ley cuya tramitación quedó pendiente, contendrá las prioridades de la bancada, tanto en materia legislativa como política. Junto con ello se pretende establecer espacios de coordinación con las distintas carteras.
“Nosotros, sin duda, vamos a ser una bancada que va a trabajar en coordinación con el gobierno; pero, al mismo tiempo, le hemos planteado a los distintos ministros, que nos interesa tener un intenso trabajo prelegislativo, mucha coordinación y, especialmente, aportar desde el sello de Renovación Nacional. Que es un sello con una fuerte impronta social, con una fuerte impronta de diálogo y representando a aquel mundo que representa a la mayoría de Chile”, explicó Schalper.
Alinear prioridades
El encuentro se realizará en el Instituto Libertad (IL), desde las 08:30de este martes, y a él han confirmado su asistencia los futiros ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; Salud, May Chomalí; Justicia, Fernando Rabat; Economía, Daniel Mas; Educación, María Paz Arzona; Agricultura, Jaime Campos; Trabajo, Tomás Rau; Transportes, Louis de Grange; Desarrollo Social, Jesús Wulff; y, Segpres, el futuro ministro dueño de casa, José García.
En la programación está contemplada la exposición de las futuras autoridades desde las 09:00 de la mañana, con una hora de tiempo para cada una, comenzando con la titular de seguridad y concluyendo con la exposición programada para las 17:00 horas de la ministra de Desarrollo Social.
Schalper fue enfático en que uno de los ejes de la cita es iniciar desde el primer día una relación de trabajo que permita avanzar con rapidez en la agenda legislativa.
Por su parte, el subjefe de la bancada, diputado Eduardo Durán, hizo hincapié en la relevancia de generar instancias de coordinación temprana entre el Ejecutivo y el Congreso: “En Renovación Nacional entendemos que el país no puede esperar a que las autoridades se instalen para empezar a buscar soluciones; por ello, estamos propiciando un espacio de coordinación temprana que permita alinear las prioridades del Ejecutivo con las necesidades urgentes que nosotros observamos en el territorio”.
