Kaiser anuncia proyecto que facilita al futuro gobierno despedir a funcionarios del Estado

El timonel del Partido Nacional Libertario argumentó que hace una década había 500 mil funcionarios públicos y en la actualidad hay un millón, que gana en promedio 30% o 40% más que cargos equivalentes en el sector privado.

Un proyecto de ley que le permita al gobierno de José Antonio Kast despedir funcionarios públicos sin referir razones para ello, anunció este lunes el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien pese a admitir que no ha socializado el tema con otros partidos, manifestó su convicción de que las colectividades de derecha están conscientes de los problemas de falta de recursos que atraviesa el Estado, por lo que no duda que lo respaldarán.

Kaiser indicó que espera que el próximo gobierno respalde la iniciativa, ya que le permitirá “despedir sin expresión de causa a personal del Estado desde los primeros seis meses a partir de las aprobación del proyecto”.

Aparato estatal “inflado”

El hasta ahora diputado libertario, argumentó la necesidad de la propuesta debido a que “se ha hecho muy engorroso poder controlar el número de funcionarios públicos”, lo que atribuye a que

Desde su punto de vista, eso significa que los partidos políticos han estado “inflando” el aparato estatal, lo que “no se soporta más”, porque “estamos con un déficit fiscal espantoso” y faltan recursos para insumos en salud, entre otras necesidades, planteó.

Por lo que este proyecto apunta a que la nueva administración tenga las herramientas “para hacer un recorte fiscal importante, que permita traspasar esas platas de personal a servicios para las personas”, sentenció Kaiser, quien agregó que la iniciativa será presentada la última semana de marzo y “no lo hemos conversado con otras fuerzas, porque tenemos entendido que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas que van a apoyar al gobierno están conscientes de la situación fiscal y, por lo tanto, partimos de la premisa (de que la apoyarán)”.

Sin embargo, también estima que en la futura oposición tienen consciencia de la situación, por lo que no descarta que también apoyen un “reordenamiento administrativo al Fisco”, que permita volver a trabajar con lo que ingresa al Estado y no produciendo más deuda.