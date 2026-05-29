Diputados de oposición apuntan a Quiroz por eventual conflicto de interés y lo llevan a Contraloría
Aseguran que el titular de Hacienda habría omitido una información sobre su hermano, que debió declarar.
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Las distintas aristas que abarca el proyecto de reactivación económica le está abriendo múltiples espacios a la oposición para fiscalizar a las autoridades de gobierno, aunque su principal objetivo es el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien el sector considera el padre de la iniciativa. Este viernes se solicitó el pronunciamiento de la Contraloría respecto de un eventual “infracción al principio de probidad” por parte del secretario de Estado.
Fueron los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) quienes llegaron hasta el organismo contralor con un documento de cuatro carillas en el que se solicita que “se pronuncie sobre una eventual infracción al principio de probidad en que hubiera incurrido el ministro de Hacienda, Sr. Jorge Quiroz Castro con ocasión de la tramitación del proyecto de ley Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, al tiempo que lo aperciba para que rectifique su Declaración de Intereses y Patrimonio”.
Aduciendo al eje de la propuesta, que comienza su segundo trámite en el Senado la próxima semana, sobre la “reactivación de la construcción”, los diputados plasman en el texto que la iniciativa propone una exención temporal del Impuesto al Valor Agregado a la venta de viviendas nuevas por un período de 12 meses; se incorpora un nuevo tratamiento tributario para viviendas acogidas al DFL 2; y, la reducción del plazo de invalidación de autorizaciones sectoriales de 2 años a 6 meses.
Vínculo que genera el reclamo
Pero, según se señala en el documento, el ministro Quiroz no habría incluido en la Declaración de Intereses y Patrimonio a su hermano, “socio de la empresa Quiroz y Puelma Arquitectos, la que registraría participación en proyectos asociados a organismos públicos y aparece vinculada a la red de proveedores del Estado”, información que se corrobora en la página web de la empresa, donde está publicada la cartera de proyectos inmobiliarios recientes, se complementa en el texto ingresado a Contraloría.
Por lo que se advierte que “existe total opacidad respecto a si el proyecto de ley mencionado puede otorgar un beneficio económico al entorno directo del Ministro de Hacienda que no fue advertido ni informado, lo que configuraría una infracción al principio de probidad”, añade.
Más allá de la presentación, Santana instó al ministro a que “transparente al país, si es que este vínculo con su hermano constituye un conflicto de interés para la tramitación de esta reforma”.
Desde el punto de vista del Cuello, “el gobierno ha presentado una reforma tributaria que perjudica a la gran mayoría de los chilenos (…), pero también es una reforma que está contaminada y está signada por los conflictos de intereses del gabinete del Presidente Kast”.
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