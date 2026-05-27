Sobreestimación de producción de cobre en Codelco: diputado Tapia insta a Fontaine a querellarse contra quienes resulten responsables

El diputado indep. PPD, que encabeza la Comisión de Minería de la Cámara, señala que lo ocurrido es lo suficientemente grave como para ir más allá de una denuncia.

Un nuevo capítulo en la polémica por la sobreestimación en la producción de cobre de Codelco, el año 2025, se comenzó a tejer este miércoles, por lo que el jefe de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, diputado Cristián Tapia (indep. PPD), reaccionó de manera crítica planteando que es necesario ir más allá de una comisión investigadora o una denuncia como la que está en curso, en este asunto.

Lo que encendió nuevamente las alarmas fue la publicación del medio Ex-Ante en la que dio a conocer unos correos que reflejarían que no sólo eran algunos ejecutivos de la minera estatal los que conocían lo que ocurría, sino que incluso –advirtió Tapia- habría estado al tanto el directorio de la empresa.

Según la revelación del medio, a partir de los correos, el presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, habría estado en conocimiento de la maniobra por la que el directorio de la compañía presentó una denuncia, para la cual esta semana se designó el fiscal a cargo. Uno de los correos señalaba que “así vamos a la fecha con la cuenta del carnicero respecto a la operación rastrillo 2025” y habría sido enviado por el vicepresidente de Comercialización de Codelco, Braim Chiple, a Alvarado.

A partir de esta información, Tapia estima que un denuncia “no es suficiente” ante los datos que continúan apareciendo y, tal como van las cosas, da por sentado que “seguramente nos vamos a encontrar con más sorpresas”. De ahí que decidiera instar al nuevo presidente del directorio Bernardo Fontaine a que presente una querella en contra de quienes resulten responsables.

Invitados a la Comisión de Minería

“Este es otro antecedente más y saca a relucir que no solamente eran algunos ejecutivos los que sabían esta maniobra, sino que el directorio de Codelco estaba tanto de lo que estaba sucediendo. Quiero pedirle a este nuevo directorio de Codelco, encabezado por Bernardo Fontaine, que no solamente haga la denuncia ante el Ministerio Público, sino que procedan a una querella contra quienes resulten responsables”, exhortó Tapia a Fontaine.

Ello, porque, desde el punto de vista del diputado, se debe limpiar la imagen de Codelco y “lo que han hecho algunas personas se tiene que investigar con el máximo rigor de la ley, pero procede que el propio Codelco interponga la querella”, insistió el legislador.

Por otro lado, adelantó que la Comisión de Minería invitó para el miércoles 03 de junio a la directora del Consejo de Auditoría de Codelco, representantes de Cochilco, al presidente ejecutivo de Codelco, entre otros. Y detalló que se está intentado recabar el acuerdo para que la instancia que encabeza, sesione en Calama.

Además, explicó que está avanzando el proceso de constituir una comisión investigadora, “que nos permitiría tener 75 días para investigar a fondo lo que está sucediendo. Porque cada día salen nuevos antecedentes”.